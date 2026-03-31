Colectivo defensor de derechos humanos exige justicia para Anaid Belén, rescatista de animales víctima de feminicidio

Belén había denunciado acoso y violencia ante las autoridades mexiquenses antes de su feminicidio. | (Crédito: Lomiitos Cariñosos/Facebook)

Tras el feminicidio de Anaid (Diana) Belén García Alfaro, activista dedicada al rescate de perros en situación vulnerable en el Estado de México, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó el asesinato y exigió justicia. García, de 37 años, había dedicado 13 años al rescate animal y fue asesinada en el municipio de Tultitlán después de haber reportado amenazas relacionadas con su labor. El 19 de marzo fue reportada como desaparecida, y la Fiscalía General del Estado de México emitió una ficha de búsqueda; seis días después, su cuerpo fue hallado sin vida.

Desde su cuenta en la red social ‘X’, la Red Nacional de Defensoras solicitó al Estado investigar el caso con perspectiva de género y derechos humanos, y pidió que se reconozca la labor de García Alfaro como defensora de seres sintientes. Señalaron que, hasta 2024, en la entidad existían más de mil 200 denuncias por maltrato animal, según datos de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Propaem) citados por El Sol de Toluca. La organización también exigió que las autoridades implementen medidas de protección para todas las mujeres defensoras en México.

Jaqueline Zuñiga, directora de Resistencia Defensa Animal Colectivo (REDAC), utilizó sus redes sociales para solicitar a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y a la directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cenapaf), Alma Tapia Maya, que se investigue y se haga justicia en el caso de Belén García. Zuñiga relató que, en la misma semana del fallecimiento de la activista, otro rescatista fue víctima de la pérdida de perros bajo su resguardo, cuestionando: “¿Por qué proteger la vida animal nos convierte en objetivos de odio?”

Anaid había presentado denuncias formales que fueron ignoradas. Foto: (Redes sociales)

Las demandas públicas de las organizaciones incluyeron justicia para Anaid García, solicitando que el feminicidio no quede impune y que se contemple su labor activista en la investigación; protección real para rescatistas, con protocolos de seguridad ante el riesgo que enfrentan, especialmente al tratar con maltratadores descritos como personas sumamente violentas; y el cese de la impunidad, advirtiendo que el maltrato animal constituye “la antesala de la violencia contra las mujeres”.

El comunicado concluyó con un llamado colectivo: “Nos están matando por cuidar, por alzar la voz y por no ser indiferentes. Hoy lloramos a Anaid y a sus perros, pero mañana seguiremos exigiendo que el Estado nos garantice el derechos”.

Presidenta de México reacciona al asesinato

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia matutina de este martes 31 de marzo, que el gobierno federal mantiene labores coordinadas con las administraciones estatales para reforzar la protección de las personas activistas en el país.

Reconoció la vulnerabilidad que enfrentan quienes denuncian irregularidades o amenazas y subrayó la urgencia de agilizar los protocolos de actuación gubernamental para prevenir estos crímenes.

(Facebook Claudia Sheinbaum)

Los casos de animales maltratados alrededor de todo México han ido en aumento durante los últimos años. (Presidencia)

La mandataria enfatizó la necesidad de proteger a las víctimas desde el primer momento en que hacen públicas sus amenazas, independientemente de los procesos legales, e indicó: “Evidentemente, tiene que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento en que denuncian, aunque no hayan denunciado en la fiscalía frente a una autoridad, se den las condiciones para garantizar que esto se haga”.