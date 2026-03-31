México

Sheinbaum afirma que gobierno federal trabaja con estados para proteger a activistas tras caso de Diana Belén, rescatista asesinada en Edomex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoce la vulnerabilidad de quienes denuncian amenazas e irregularidades en sus comunidades

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CIUDAD DE MÉXICO, 27ENERO2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la conferencia “Mañanera del Pueblo” en la que se presentó el informe del gabinete de Salud.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Luego del feminicidio de Anaid (Diana ) Belén García Alfaro, ciudadana dedicada al rescate de perros en situación vulnerable en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia de prensa que el gobierno federal mantiene labores coordinadas con las administraciones estatales para reforzar la protección de las personas activistas en el país.

Ante este contexto, la mandataria reconoció la vulnerabilidad a la que se enfrentan quienes denuncian irregularidades o amenazas, y subrayó la urgencia de agilizar los protocolos de actuación gubernamental para prevenir estos crímenes.

“Estamos trabajando con los gobiernos de los estados y particularmente esos dos casos, que son muy dolorosos porque todos vimos cómo en las redes sociales denuncian y después, lamentablemente, viene el homicidio”, expresó Sheinbaum.

La presidenta también enfatizó la necesidad de proteger a las víctimas desde el primer momento en que hacen públicas sus amenazas, independientemente de los procesos legales:

“Evidentemente, tiene que desarrollarse mucho más mecanismos para que en el momento en que denuncian, aunque no hayan denunciado en la fiscalía frente a una autoridad, se den las condiciones para garantizar que esto se haga, concluyó.

Feminicidio de Diana Belén

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo se dan en el marco de la exigencia de justicia por García Alfaro. La rescatista de animales fue reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado de México a emitir una ficha de búsqueda oficial. Lamentablemente, tras seis días de incertidumbre, su cuerpo fue localizado sin vida.

En redes sociales la activista había señalado a los presuntos agresores que en repetidas ocasiones habría atentado contra ella y sus perros. Foto: (Redes sociales)
En redes sociales la activista había señalado a los presuntos agresores que en repetidas ocasiones habría atentado contra ella y sus perros. Foto: (Redes sociales)

Ante este crimen, colectivos y organizaciones defensoras tanto de derechos humanos como de animales han criticado las acciones ineficientes del gobierno para proteger a estas personas; ejemplo de ello, es la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México alzó la voz para condenar enérgicamente la muerte violenta de la activista, sumándose a las exigencias para garantizar la vida y seguridad de quienes ejercen labores de defensa y rescate en el territorio nacional.

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