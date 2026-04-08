Detienen en Miami a Rosa María Rubio Zepeda por secuestro y asesinato de empresario vinculado a Grupo Radio Centro

Autoridades estadounidenses reportaron la detención de Rosa María Rubio Zepeda el pasado 1 de abril. (Crédito: especial)

El miércoles 1 de abril autoridades estadounidenses reportaron la detención de Rosa María Rubio Zepeda en Miami, Florida, como parte de una investigación relacionada con el secuestro y homicidio de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, empresario vinculado a Grupo Radio Centro.

La captura se llevó a cabo en Brickell Avenue, una zona de alta plusvalía en esa ciudad, mediante un operativo coordinado entre agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De acuerdo con las indagatorias, la detenida fue identificada como presunta responsable de planear y ejecutar un esquema para apropiarse de bienes del empresario. Las autoridades señalaron que el plan incluyó transferencias de activos como fideicomisos, propiedades y recursos financieros a su nombre, con un valor estimado en cientos de millones de dólares.

Hija de la víctima agradece trabajo coordinado entre México-EEUU

A través de un clip de video, Sofía Aguirre, hija de la víctima, agradece particularmente a Ernestina Godoy, fiscal general de la República; a Bertha Alcalde Luján, fiscal general de la Ciudad de México; y a Laura Borbolla, subprocuradora general de Procesos de la Ciudad de México. Reconoce la coordinación con autoridades estadounidenses y el trabajo realizado durante más de cinco años.

Sofía Aguirre Corcuera, hija de Carlos de Jesús Aguirre Gómez, agradeció a autoridades de ambos países por su trabajo coordinado. (Crédito de imagen: X | @enriquemunozFM)

Aguirre afirma que el proceso ha sido largo y doloroso, pero la detención representa un avance en la búsqueda de justicia para su familia. Destaca el apoyo recibido por parte de sus familiares y subraya que esta acción contribuye a limpiar el nombre de su padre.

La detención de Rubio Zepeda se da tras un proceso prolongado, en el que la familia Aguirre Gómez insiste en la importancia de esclarecer el caso y evitar nuevos daños por parte de la acusada.

Crimen planeado: movimientos financieros y hechos posteriores

Las investigaciones apuntaron a que, una vez asegurado el control de ese patrimonio, se habría concretado el crimen. Este elemento fue considerado clave en la integración del caso, debido a la relación entre los movimientos financieros y los hechos posteriores.

La orden de captura fue emitida a través de mecanismos de cooperación internacional, lo que permitió su localización en territorio estadounidense. La intervención de agencias federales respondió a una solicitud derivada de una ficha de búsqueda internacional, lo que facilitó la ejecución del arresto.

Tras su detención, Rubio Zepeda quedó bajo custodia de autoridades estadounidenses, mientras se desarrolla el proceso correspondiente para su traslado a México, donde enfrenta acusaciones por secuestro agravado y homicidio.

Autoridades federales iniciaron el procedimiento de extradición, que permitirá definir los plazos y condiciones para que la detenida sea puesta a disposición de un juez en México.