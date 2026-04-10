Con un mini Draco, drogas y cargadores, detienen a dos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala en Jiquipilas

Además, las autoridades aseguraron dos motocicletas. Crédito: Secretaría de Seguridad del Pueblo

Dos hombres identificados como Benito “N” y Luis “N” fueron detenidos por autoridades de Chiapas este 9 de abril durante un operativo donde aseguraron un mini Draco, droga y motocicletas en el municipio de Jiquipilas.

La información del arresto fue emitida por la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas. Según la dependencia, los detenidos manifestaron pertenecer al Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

La intervención, encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, se realizó en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Así fue la detención de los dos sujetos vinculados al CCyG

Los elementos estatales detectaron a los sospechosos en recorridos de vigilancia en la colonia Miguel Hidalgo.

Tras su localización, les fue realizada una revisión preventiva, en la cual localizaron un arma tipo mini Draco calibre 7.62x39 mm, tres cargadores, cuarenta y dos bolsitas de nylon con polvo granulado identificado como cristal o metanfetamina, dos teléfonos celulares y dos motocicletas de las marcas Italika y Bajaj Pulsar.

Rifle Mini Draco, similar al que les fue decomisado a los miembros del CCYG. (imagen ilustrativa) foto: centuryarms

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica.

La dependencia resaltó que el operativo fue resultado de la colaboración entre distintas corporaciones en el estado.

Esto se sabe sobre el Cártel de Chiapas y Guatemala

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG) surgió en la última década en la frontera sur de México, impulsado por la familia Calderón, antiguos agricultores de Huehuetenango que incursionaron en el tráfico de cocaína.

El grupo habría expandido su influencia tras la muerte de su fundador, Baldemar Calderón Carrillo “Tío Balde”, abatido por fuerzas mexicanas en 2024.

Uno de los episodios criminales que habría influido en la actualidad del CCyG sería el asesinato de un sujeto identificado como “El Junior” en 2021, el cual fue señalado como hijo de un operador del Cártel de Sinaloa. Tras los hechos, el corredor fronterizo pasó de estar bajo control sinaloense para pertenecer una alianza entre el CJNG, el CCyG y operadores locales.

Según reportes periodísticos, el CCyG desplazó de manera violenta a la estructura de Cártel de Sinaloa, mediante una alianza con el CJNG, la cual provocó enfrentamientos, muertes y desplazamientos forzados. Esta ola de violencia generó la necesidad de crear la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y el despliegue de soldados kaibiles en Guatemala.

Entre los golpes más recientes a las altas esferas de este grupo criminal está la captura de Hugo “N”, alias “El Espíritu”, realizada el pasado 5 de febrero de 2026.

El Espíritu cayó junto con otros tres integrantes del CCyG durante un operativo coordinado por la Fiscalía General del Estado en Ocozocoautla, Chiapas.

Las autoridades le atribuyen el liderazgo regional en municipios como Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores.

Hugo “N”, alias "El Espíritu", viste bermuda color café y camisa negra. (FGE)

A los cuatro se les vincula con delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos, así como extorsión, privación ilegal de la libertad y homicidios.

Además, “El Espíritu” cuenta con mandamientos judiciales vigentes por homicidio calificado, relacionados con hechos violentos ocurridos en 2024 y 2025.