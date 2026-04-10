Alito Moreno responsabiliza a Morena por nuevo incendio en la Refinería Dos Bocas: “Es el retrato completo de su incapacidad”

El presidente nacional del PRI denuncia sobrecostos, incendios y fallas como problemas recurrentes en Dos Bocas. | X- Alejandro Moreno

Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, afirmó este 9 de abril que el gobierno de Morena ha desperdiciado “miles de millones de pesos” en la Refinería Dos Bocas, proyecto que, según su postura, enfrenta incendios y errores. Moreno sostiene: “la incompetencia cuesta. Cuesta seguridad. Cuesta confianza. Cuesta futuro.”

Estos comentarios de Moreno se dan a raíz de un nuevo incendio este 9 de abril en la Refinería Dos Bocas. Al referirse a la administración federal, el priísta califica como “improvisación” y “cero conocimiento técnico” el desempeño de los funcionarios responsables de la obra en Tabasco.

El líder del PRI denunció que la obra, planteada como “orgullo nacional”, es motivo de titulares “por incendios, sobrecostos y fallas”, lo que demostraría, según él, la incapacidad del gobierno presidido por Morena.

Dos Bocas es descrita por el dirigente del partido como un “proyecto mal planeado, mal ejecutado y mal supervisado”, que representa, en sus palabras, “el retrato completo de su incapacidad”. Moreno concluye que, en contraste, “con el PRI estaríamos hablando de buenos resultados, no de puros fracasos".

Incendio en Refinería de Dos Bocas este 9 de abril

Una columna de humo visible a varios kilómetros generó alarma entre habitantes de Paraíso, Tabasco. Crédito: especial

Una movilización de emergencia se activa este 9 de abril en la Refinería Olmeca Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, tras confirmarse un incendio en la bodega de coque dentro del complejo.

El hecho ocurre en uno de los proyectos emblemáticos del sector energético nacional, alimentando cuestionamientos públicos sobre las condiciones de seguridad en las instalaciones de Pemex.

Autoridades instruyen mantener la vigilancia en la zona debido a la cercanía con áreas habitadas y a la importancia de la refinería en la estrategia energética del gobierno federal.

Claudia Sheinbaum Pardo informó que el fuego está “controlado y localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque dentro de la refinería”. Según la funcionaria, en las labores participan cerca de 150 elementos de Pemex, apoyados por integrantes de la Marina, la Defensa Nacional y autoridades estatales. Hasta el cierre de este reporte, no se reportan personas lesionadas.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas tras el siniestro ocurrido en la zona de almacenamiento de coque. Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.

Los protocolos internos de seguridad se activan en cuanto se identifican las llamas. Las brigadas contra incendios y personal especializado continúan laborando para extinguir completamente el fuego. Pemex informa que se espera un informe más detallado sobre las causas del suceso y el saldo oficial de daños en las “próximas horas”.

Minutos antes del anuncio oficial, residentes de Paraíso alertan en redes sociales por una densa columna de humo que emana de la refinería y que alcanza gran visibilidad, lo que incrementó la inquietud ante la cercanía de unidades habitacionales.

El incidente ocurre poco después de la realización de un simulacro dentro de la misma refinería, enfocado en ejercicios preventivos. Las autoridades habían solicitado a la población “no alarmarse” ante los desplazamientos de personal y equipos de emergencia que formarían parte del ejercicio.

La emergencia posiciona de nuevo a la Refinería Olmeca Dos Bocas —considerada una obra estratégica para el gobierno mexicano— en el centro del debate sobre políticas de seguridad industrial y protección civil. La empresa estatal aún no ha detallado el nivel de afectación ni si el incendio compromete la operatividad de otras áreas del complejo. Sin embargo, la gobernadora de Veracruz informó que la planta opera ya al 100% de su capacidad.

cidiokd