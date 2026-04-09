Máynez defiende voto a favor del Plan B: MC tacha a Alito Moreno de “jugar sucio”

Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), defendió el voto de la bancada naranja en el Congreso de la Unión. (Foto: Cuartoscuro)

El debate sobre el Plan B de la Reforma Electoral ha salido del Pleno de la Cámara de Diputados y los políticos han comenzado a reprochar la postura sobre el dictamen impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales.

Cabe destacar que este miércoles 8 de abril el proyecto que reforma los artículos 115 y 116 de la Constitución y adiciona un párrafo al artículo 134, fue aprobado por mayoría calificada, aval que Morena no solo logró con los votos de PT y PVEM, sino con los de Movimiento Ciudadano.

PRI se disgusta con Movimiento Ciudadano

Esta acción legislativa motivo que Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estallara en redes sociales y exhibiera a diputados de la bancada naranja por votar en favor de la reforma enviada por el Ejecutivo Federal:

“Mientras MORENA y Movimiento Ciudadano hacen tratos en la sombra, las familias mexicanas pierden los controles y equilibrios para proteger su dinero”.

Alito Moreno compartió los votos a favor de MC para aprobar el Plan B de la reforma electoral.

Por lo que, el dirigente de MC no se quedó atrás, y a través de su cuenta de X (antes Twitter), Jorge Álvarez Máynez defendió la posición de su partido en el Congreso de la Unión, asegurando que “ estuvieron a la altura”:

“Movimiento Ciudadano fue la única fuerza política que se tomó en serio la reforma electoral, con una propuesta integral para reducir el costo de nuestra democracia y blindarla frente al crimen organizado”.

Al igual que lo hicieron otros políticos durante el debate en la tribuna, acusó que hubo falta de diálogo, situación que limitó el tope a los cabildos y los congresos locales:

“Votar a favor de estos límites, pese a deficiencias jurídicas, es un acto de congruencia con nuestra agenda para reducir el despilfarro”.

En un tono de justificación sobre la decisión de Movimiento Ciudadano para unirse al voto a favor del Plan B, el dirigente emecista aseguró que el Senado de la República ya había rechazado aprobar la revocación de mandato de la presidenta.

Ivonne Ortega minimiza papel del PRI en la política mexicana

Ivonne Ortega anunció su renuncia a través de Twitter (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, la coordinadora de la bancada naranja en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, se lanzó contra el mensaje de Alejandro Moreno: “sabemos que te encanta jugar sucio, lo haces con golpes y con ruido, pero en Movimiento Ciudadano hacemos política con sensatez”.

La dirigente de la bancada en San Lázaro recordó que el partido presentó una propuesta de reforma electoral, “seria y profunda de reforma electoral para tener más democracia y menos gasto”, reiterando que su voto a favor de lo impulsado por Sheinbaum fue para ponerle freno al “despilfarro de dinero”.

Y minimizando al partido tricolor, la emecista le lanzó un mensaje preciso al dirigente del PRI:

“Ustedes sigan siendo la oposición más rechazada de México, nosotros estamos construyendo la mejor alternativa para México”.