Yeri Mua responde si interpretaría a Lyn May en una bioserie de su vida: “Tengo mucho que hacer”

La influencer Yeri Mua fue cuestionada en redes sociales sobre las recientes declaraciones de Lyn May acerca de su posible participación en una bioserie. (RS)

A través de redes sociales, Yeri Mua fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Lyn May acerca de su posible participación en una bioserie.

Cabe recordar que en un encuentro con diversos medios, la vedette mexicana hizo públicos sus deseos de que la celebridad de Internet le dé vida en un proyecto televisivo inspirado en su vida.

“Me encanta, me encanta, sí”, expresó al ser cuestionada sobre Yeri Mua; posteriormente, agregó las razones que la hacen considerarla una gran opción: “Porque ella me escribe y me habla y me dice y es muy linda.”

Lyn May expresa su deseo de que Yeri Mua la interprete en una bioserie inspirada en su vida personal y artística. (Instagram)

Yeri Mua pide que le avisen con tiempo sobre la bioserie

Pese a que el proyecto televisivo no es un hecho, los seguidores de la también cantante abordaron el tema en redes sociales.

Yeri Mua aseguró que estaría encantada de darle vida a una de las figuras más representativas de México, pero pidió que se le avise con tiempo si existe interés en su participación.

“Ya me enteré que mi hermana del alma, bueno mi tía, la verdad es mi tía, quiere que yo actúe de ella en su bioserie, así de chava. Y yo le vengo a decir a Lyn May que claro acepto, que me paguen padre, pero yo actúo, si tengo que actuar y bailar como vedette, me meto a cursos y todo. Pero que me digan con tiempo, tengo mucho que hacer”, expresó en sus redes sociales.

Yeri Mua afirma estar dispuesta a participar en la bioserie de Lyn May, siempre que le informen con anticipación sobre el proyecto. (Foto: cortesía)

Conductores de Sale el Sol reaccionan a la posible bioserie de Lyn May

La declaración de Yeri Mua fue transmitida en el programa de Sale el Sol, por lo que Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado no dudaron en hablar sobre el tema.

De acuerdo con Alvarado, desconoce si existe algún productor creando el proyecto, pero reconoce que se trata de una vida muy interesante y de amplia trayectoria, aunque uno de los aspectos que más la caracteriza es el famoso “split”.

Por su parte, Vega Biestro señaló que el tema se puso sobre la mesa debido a que en los últimos años se han realizado bioseries de diversas personalidades mexicanas que han tenido gran impacto en el entretenimiento, tal es el caso de Roberto Gómez Bolaños y Silvia Pinal.

Lyn May, vedette mexicana nacida en Acapulco en 1952, proviene de una familia con ascendencia china y una historia de superación. Foto: Ig de Lyn May

Trayectoria de Lyn May, famosa vedette mexicana

Liliana Mendiola Mayanes nació en Acapulco en 1952 y proviene de una familia de ascendencia china .

Desde la infancia contribuye a la economía familiar y, a los 13 años, comenzó a trabajar como mesera.

Tras un matrimonio conflictivo, se trasladó a la Ciudad de México y luego regresó a Acapulco, iniciando su carrera artística en cabarets.

Fue descubierta por el periodista Pedro Cardona , quien la impulsó en el programa “Siempre en Domingo” .

Debutó en cine en 1974 con “Tívoli” y se consolidó en el cine de ficheras y la escena de cabarets.

Compartió escenario con artistas como Tin Tan, Dámaso Pérez Prado y Thelma Tixou.

En los últimos años realizó presentaciones en Cancún, pero actualmente trabaja en redes sociales y planea lanzar un libro y una bioserie.

Por lo tanto, Lyn May permanece activa en el espectáculo mexicano, adaptándose a nuevos formatos y conectando con distintas generaciones.