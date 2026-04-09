México

UNESCO condena muerte del periodista Juan David Gámez

La inseguridad que afrontan quienes informan en México preocupa tanto a organismos internacionales como a defensores locales de derechos humanos

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Juan David Gámez, director de Táctica SS, recibió amenazas debido a su labor periodística en temas de seguridad y delincuencia. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)
Juan David Gámez, director de Táctica SS, recibió amenazas debido a su labor periodística en temas de seguridad y delincuencia. | (Crédito: Jovani Pérez/Infobae México)

El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Khaled El-Enany condenó el asesinato del periodista Juan David Gámez, director del portal Táctica SS, ocurrido el pasado 18 de marzo.

El homicidio ocurrió mientras manejaba su motocicleta cerca de su casa tras haber recibido amenazas de muerte, en el estado de Nuevo León. Gámez se dedicaba principalmente a la cobertura de temas de seguridad y delincuencia.

De acuerdo con informes locales, Gámez había recibido amenazas de muerte relacionadas con su trabajo, señala la Federación Internacional de Periodistas (IFJ, por sus siglas en inglés).

La UNESCO solicita una investigación exhaustiva sobre el crimen y subraya que la violencia contra periodistas atenta contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información, según palabras de su titular:

“Los autores de este crimen deben ser perseguidos y llevados ante la justicia”. La organización trabaja en la protección de periodistas mediante campañas internacionales y coordina la aplicación del Plan de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los periodistas y la Cuestión de la impunidad.

El egiptólogo dirige una agencia internacional que insta a prevenir ataques y garantizar investigaciones a fondo, abordando preocupaciones profundas sobre seguridad y la preservación de voces periodísticas en contextos complejos | Crédito: UNESCO
El egiptólogo dirige una agencia internacional que insta a prevenir ataques y garantizar investigaciones a fondo, abordando preocupaciones profundas sobre seguridad y la preservación de voces periodísticas en contextos complejos | Crédito: UNESCO

La Federación Internacional de Periodistas también condenó el homicidio de Gámez y exige a las autoridades que agoten todas las líneas de investigación y garanticen protección urgente para periodistas mexicanos.

Además, la IFJ denunció durante 48 horas mientras en Nuevo León al atentado contra Juan David, se registró un ataque armado que dejó herido de gravedad al reportero Óscar Merino Ruiz en Oaxaca.

La Federación Internacional de Periodistas subraya que México es el país sin conflicto bélico “más peligroso” para la prensa y reclama el fin de la impunidad en crímenes contra quienes ejercen el periodismo.

Periodistas asesinados en México

La organización defensora de los derechos a la libertad de expresión, Artículo 19, lleva un conteo acerca de los comunicadores y comunicadoras que han sido asesinados en México desde el año 2000 hasta los primeros meses del presente año, donde 176 personas han perdido la vida posiblemente por su labor.

SCJN ; México; Sinaloa
Las recientes agresiones en distintos estados revelan el peligro cotidiano al que se enfrentan quienes reportan sobre seguridad| Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el 2024, Mauricio Cruz Solís fue víctima de asesinato en el estado de Michoacán.

En el primer año de su gobierno, se presentó un aumento en homicidios contra periodistas, pues 7 hombres fueron víctimas: Catellano de Jesús Guerrero, Kristian Uriel Martínez Zavala, Raúl Irán Villareal, José Carlos Gonzáles Herrera, Ángel Sevilla, Ronald Paz Pedro y Miguel Ángel Beltrán Martínez.

A principios del 2026, Artículo 19 registró la muerte del periodista independiente Carlos Leonardo Ramiréz Castro.

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