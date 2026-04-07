Investigan a 3 personas por el secuestro y asesinato de Pedro Valencia, secretario de Ayuntamiento de Ocampo en Michoacán

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Luego del hallazgo del cuerpo de Pedro Valencia Cerecero, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo, en Michoacán, las autoridades informaron que ya investigan a tres personas relacionadas con los hechos.

El cuerpo del funcionario fue localizado sin vida la noche de este domingo 5 de abril en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el municipio de Áporo.

Su hallazgo se da luego de que se reportó el secuestro de Valencia Cerecero el pasado 1 de abril.

Ante los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya investigan a tres personas que estarían relacionadas con el secuestro y homicidio del secretario de Ayuntamiento de Ocampo.

Además, las autoridades llevan a cabo diligencias de campo y gabinete para judicializar el hecho, por lo que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer su asesinato.

Ayuntamiento de Áporo lamentó el homicidio del funcionario

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Luego de confirmarse la muerte de Pedro Valencia, el Ayuntamiento de Áporo lamentó el fallecimiento del funcionario y expresó sus condolencias tanto a familiares como a amigos.

El gobierno municipal, encabezado por el alcalde Juan Agustín Torres Sandoval, también describió a Pedro Valencia como un servidor público comprometido que se enfocaba en procurar el bienestar de los habitantes.

“Expresamos nuestro más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Pedro Valencia Cerecero, Secretario General del Ayuntamiento de Ocampo, Michoacán. Quien fuera un servidor público comprometido, dedicado al bienestar de su municipio y ejemplo de responsabilidad y vocación de servicio”, escribió.

Funcionario comenzó en el cargo en 2025

Pedro Valencia Cerecero asumió el cargo como secretario de Ayuntamiento de Ocampo el 18 de febrero de 2025 por instrucción de la alcaldesa, Leticia Arriaga Domínguez, y permaneció en el puesto hasta el día de su asesinato.

De acuerdo con los datos, el funcionario estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El fallecimiento fue confirmado por la Fiscalía de Michoacán (Especial)

Tras informarse su asesinato, Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), condenó el homicidio de Pedro Valencia y señaló que el crimen no debe quedar impune.

Al ser cuestionado ante medios de comunicación, el dirigente exigió a las autoridades que se lleve a cabo una investigación rigurosa y transparente que garantice justicia para el funcionario.

Además, destacó que es indispensable que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de su asesinato y secuestro, tanto a nivel material como intelectual.

Cabe señalar que el asesinato de Pedro Valencia es el único que se ha registrado en los últimos meses en Michoacán, siendo el último el de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, quien fue atacado a balazos el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal del municipio.