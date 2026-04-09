Tito Fuentes aclara cuál es su estado de salud ante rumores de una nueva crisis médica

El guitarrista de Molotov, Tito Fuentes, fotografiado en una presentación en vivo, ha desmentido los recientes rumores sobre su hospitalización. (Tito Fuentes: Instagram)

La información sobre una supuesta hospitalización de Tito Fuentes, integrante de Molotov, circuló con fuerza en redes sociales y medios desde el miércoles.

Los reportes señalaban que el músico había sido intervenido quirúrgicamente tras complicaciones relacionadas con adicciones, lo que encendió alertas entre seguidores. Sin embargo, el propio artista desmintió estas versiones con un mensaje directo en redes sociales.

Tito Fuentes aclara su estado de salud

A través de una historia en Instagram, el integrante de Molotov aseguró que se encuentra activo y en buen momento personal. “Yo sé que les encanta hacerle a la mamá de los pollitos, pero estoy en Cuerna chambeando y sintiéndome mejor que nunca”, escribió.

El mensaje no solo descarta cualquier hospitalización reciente, también subraya que continúa con sus actividades laborales en Cuernavaca.

El músico Tito Fuentes compartió una foto desde Cuernavaca para desmentir rumores sobre su salud y ubicación, asegurando estar trabajando y sintiéndose mejor que nunca en su hogar. (Tito Fuentes: Instagram)

El origen de los rumores

Las especulaciones surgieron después de que se difundieran detalles sobre problemas de salud derivados de las secuelas de adicciones, entre ellos afectaciones en el tabique nasal. A partir de ese contexto, algunos reportes aseguraron que Fuentes había ingresado a un hospital.

Incluso, declaraciones previas de su compañero de banda, Micky Huidobro, en el programa Sale el Sol alimentaron la versión de una intervención reciente. “Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, comentó.

Huidobro también hizo referencia a la duración del proceso médico: “Empezó en el 2020, lleva seis años de todo esto... A Tito lo quiero mucho, lo estimo mucho, es de mis mejores amigos”.

Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

Mensaje claro ante la polémica

Pese a estos antecedentes, Tito Fuentes dejó claro que su situación actual dista de lo que se difundió en las últimas horas. Su respuesta busca frenar la especulación y dar certeza a sus seguidores.

El caso refleja cómo la información sobre la salud de figuras públicas puede escalar con rapidez, incluso cuando no cuenta con confirmación directa. En este contexto, la voz del propio músico marcó la diferencia y cerró la polémica.