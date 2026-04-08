Tito Fuentes de Molotov es hospitalizado para una cirugía derivada de problemas de adicciones

El guitarrista de Molotov se somete a intervenciones para priorizar su salud tras décadas de excesos (IG)

El músico Tito Fuentes, integrante de la banda Molotov, fue sometido a una nueva cirugía reconstructiva en el rostro, según reveló su compañero Micky Huidobro durante una entrevista en Sale el Sol.

El procedimiento, realizado recientemente, responde a una serie de complicaciones de salud que el guitarrista ha enfrentado durante los últimos años.

¿Qué le pasó a Tito Fuentes?

Tito Fuentes sobre su salud. (Instagram: titof)

Tito Fuentes, quien ha compartido abiertamente su lucha contra las adicciones, explicó previamente que estas le causaron lesiones severas en el tabique nasal y desencadenaron complejos problemas médicos. Entre los episodios más graves, el músico mencionó haber caído en coma inducido y atravesar varias cirugías por una infección facial.

De acuerdo con lo expresado en Sale el Sol, la última intervención médica ocurrió hace dos semanas. Micky Huidobro detalló que el objetivo de los especialistas es dejar a Tito completamente recuperado durante este año. “Recién lo acaban de intervenir, la última vez hace dos semanas. Una de las mandas del doctor es dejarlo listo para este año”, comentó el bajista y vocalista.

El estado actual del guitarrista es estable, según Huidobro. El proceso de rehabilitación, iniciado en 2020, ha significado para Tito un largo camino que ha puesto a prueba su determinación. “Empezó en el 2020, lleva seis años de todo esto, el primer encerrón fue en el 2020 en la pandemia, el segundo fue más adelante”, relató su compañero, quien subrayó el aprecio y la admiración que siente por el esfuerzo de Tito.

El propio Tito Fuentes informó meses atrás sobre la crisis de salud originada por las adicciones, que desembocó en la necesidad de múltiples intervenciones quirúrgicas para reconstruir su rostro.

¿Por qué las drogas destruyen el tabique nasal?

Una complicación médica obligó a Tito Fuentes a un coma inducido, lo que marcó un punto de inflexión en su vida (IG)

Las drogas que se consumen por la nariz, como la cocaína, la metanfetamina y algunos medicamentos en polvo, pueden causar daños graves en el tabique nasal. El tabique es la estructura formada por cartílago y hueso que separa las dos fosas nasales. Cuando una persona inhala drogas, los químicos y adulterantes presentes en estas sustancias entran en contacto directo con la mucosa nasal.

El contacto repetido con estos químicos irrita y daña los vasos sanguíneos del tabique. Esto reduce el flujo sanguíneo en la zona, lo que impide que los tejidos reciban el oxígeno y los nutrientes necesarios para mantenerse sanos y repararse. Con el tiempo, la mucosa nasal se reseca y se forman costras o heridas que pueden infectarse.

Si el consumo continúa, el daño progresa hasta que el cartílago del tabique empieza a morir por falta de circulación. Esto puede causar perforaciones en el tabique, lo que provoca molestias al respirar, sangrados frecuentes, infecciones y deformidad en la nariz. En casos graves, la destrucción puede ser irreversible y requerir cirugía reconstructiva. Además, las infecciones pueden extenderse a otras áreas, causando complicaciones más serias para la salud general del consumidor.