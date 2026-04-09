Sueros vitaminados en Sonora: años antes el médico ofrecía regeneración celular, electro acupuntura y laboratorio

El peligro de los sueros vitaminados sin supervisión médica. Foto: (Gemini IA)

La muerte de al menos ocho personas tras recibir sueros vitaminados en Sonora se sigue investigando, el doctor identificado como Jesús Maximiano aún no ha sido localizado y mucha gente ha cuestionado sus tratamientos.

Cabe señalar que la Clínica Homotoxicologica Obregón y el doctor señalado por aplicar sueros vitaminados han ofrecido distintos servicios desde 2009.

Este era el letrero en 2009 (Captura de pantalla Google Maps)

El consultorio está ubicado en av Leocadio Salcedo 117, Jesus Garcia, 83140 Hermosillo, Sonora, aunque se sabe que había otra sucursal en Zacatecas.

En algún punto, el consultorio del médico de sueros vitaminados compartió espacio de consultorio con un químico farmacobiólogo, quien indicó su cédula y su anuncio dejó de aparecer en 2023, aunque el lugar sigue indicado en Google Maps.

Servicios médicos en el mismo consultorio

En algún punto, el consultorio fue un recolector de muestras para laboratorio; sin embargo, se ofrecía Medicina Biológica Regenerativa celular (Captura de pantalla Google Maps)

Alopatía

Acupuntura

Electroacupuntura

Terapia Neural

Osteopatía y quiropraxia

Ozonoterapia

Homotoxicología

Colonoterapia

Medicina Biológica Regenerativa Celular

Toma de muestras de laboratorio de análisis clínicos

Medicina Homeopática

En su letrero de entrada quedan evidenciadas las siguientes condiciones:

En 2015 el consultorio tenía dos servicios (Captura de pantalla Google Maps)



Falta de indicación de número de cédula profesional

Constantes giros de especialidad a través de los años

Incoherencia entre las instituciones donde se graduó

¿Diplomado de nutrición en la UNAM-UAM?

Cabe señalar que el doctor afirmó haber tomado un diplomado en Síndrome Metabólico y enfermedades impartido por la Universidad Nacional Nacional Autónoma (UNAM) de México y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Así es la clínica actualmente para los sueros vitaminados (Captura de pantalla Google Maps)

No existe evidencia de un diplomado específico sobre síndrome metabólico y enfermedades como obesidad impartido de manera conjunta entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ambas instituciones han ofrecido diplomados, cursos y proyectos de investigación sobre el síndrome metabólico, obesidad y nutrición, pero de manera independiente, cada una en sus respectivas facultades y divisiones.

Por qué fallecieron los pacientes de suero vitaminado

La clausura de una clínica privada en Hermosillo ha derivado en una investigación nacional, después de que ocho personas murieran tras recibir sueros vitaminados.

La Secretaría de Salud de Sonora tiene registro de once personas afectadas, incluyendo una hospitalización y dos recuperaciones.

El caso ha suscitado preocupación por la seguridad de estos tratamientos, cuya popularidad había crecido en los últimos meses.

Las autoridades federales, encabezadas por David Kershenobich, han señalado como principal hipótesis la contaminación bacteriana de los sueros.

Un suero vitaminado cuelga en una clínica, el testimonio aseguró que sólo acudió para aceptar la cortesía de sus familiares (Facebook/julioc.gaxiola)

El funcionario explicó que los pacientes presentaron síntomas de sepsis, una reacción grave a infecciones que puede resultar fatal.

El análisis de los productos sospechosos se encuentra en curso en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El incidente en Hermosillo involucra una clínica y a su responsable, Jesús Maximiano N., quien permanece prófugo.

El médico, señalado como persona de interés, operaba una clínica de terapias intravenosas y medicina estética donde autoridades detectaron insumos contaminados, jeringas prellenadas y posibles irregularidades en la atención a pacientes. (Anayeli Tapia/Infobae)

Según los datos oficiales, algunos de los sueros se preparaban y aplicaban en domicilios particulares, lo que ha dificultado rastrear el origen exacto de la contaminación. Tanto la clínica como el médico contaban con licencias y autorizaciones vigentes