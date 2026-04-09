Sueros vitaminados en Sonora: años antes el médico ofrecía regeneración celular, electro acupuntura y laboratorio

La muerte de al menos ocho personas tras recibir sueros vitaminados en Sonora se sigue investigando, el doctor identificado como Jesús Maximiano aún no ha sido localizado y mucha gente ha cuestionado sus tratamientos.
Cabe señalar que la Clínica Homotoxicologica Obregón y el doctor señalado por aplicar sueros vitaminados han ofrecido distintos servicios desde 2009.
El consultorio está ubicado en av Leocadio Salcedo 117, Jesus Garcia, 83140 Hermosillo, Sonora, aunque se sabe que había otra sucursal en Zacatecas.
En algún punto, el consultorio del médico de sueros vitaminados compartió espacio de consultorio con un químico farmacobiólogo, quien indicó su cédula y su anuncio dejó de aparecer en 2023, aunque el lugar sigue indicado en Google Maps.
Servicios médicos en el mismo consultorio
- Alopatía
- Acupuntura
- Electroacupuntura
- Terapia Neural
- Osteopatía y quiropraxia
- Ozonoterapia
- Homotoxicología
- Colonoterapia
- Medicina Biológica Regenerativa Celular
- Toma de muestras de laboratorio de análisis clínicos
- Medicina Homeopática
En su letrero de entrada quedan evidenciadas las siguientes condiciones:
- Falta de indicación de número de cédula profesional
- Constantes giros de especialidad a través de los años
- Incoherencia entre las instituciones donde se graduó
¿Diplomado de nutrición en la UNAM-UAM?
Cabe señalar que el doctor afirmó haber tomado un diplomado en Síndrome Metabólico y enfermedades impartido por la Universidad Nacional Nacional Autónoma (UNAM) de México y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
No existe evidencia de un diplomado específico sobre síndrome metabólico y enfermedades como obesidad impartido de manera conjunta entre la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ambas instituciones han ofrecido diplomados, cursos y proyectos de investigación sobre el síndrome metabólico, obesidad y nutrición, pero de manera independiente, cada una en sus respectivas facultades y divisiones.
Por qué fallecieron los pacientes de suero vitaminado
La clausura de una clínica privada en Hermosillo ha derivado en una investigación nacional, después de que ocho personas murieran tras recibir sueros vitaminados.
La Secretaría de Salud de Sonora tiene registro de once personas afectadas, incluyendo una hospitalización y dos recuperaciones.
El caso ha suscitado preocupación por la seguridad de estos tratamientos, cuya popularidad había crecido en los últimos meses.
Las autoridades federales, encabezadas por David Kershenobich, han señalado como principal hipótesis la contaminación bacteriana de los sueros.
El funcionario explicó que los pacientes presentaron síntomas de sepsis, una reacción grave a infecciones que puede resultar fatal.
El análisis de los productos sospechosos se encuentra en curso en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
El incidente en Hermosillo involucra una clínica y a su responsable, Jesús Maximiano N., quien permanece prófugo.
Según los datos oficiales, algunos de los sueros se preparaban y aplicaban en domicilios particulares, lo que ha dificultado rastrear el origen exacto de la contaminación. Tanto la clínica como el médico contaban con licencias y autorizaciones vigentes