México

Robo de vehículo a familia en menos de 20 segundos expone la inseguridad en Cuautitlán Izcalli

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Robo de carro a familia en gasolinera de la comunidad de Xhala, Cuautitlán Izcalli (especial)

La noche del martes 7 de abril, delincuentes armados despojaron a una familia de un Volkswagen Golf 2016 en una gasolinera de la zona de Xhala, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

El asalto, ocurrido en menos de 20 segundos, vuelve a mostrar el problema de inseguridad que denuncian habitantes y comerciantes en la región.

El robo fue captado por una cámara de seguridad en la estación “Red Energy”. En el video se observa a dos sujetos amenazar con una pistola al padre que está en la espera, junto a su esposa e hija, de que terminen de despacharle gasolina para su carro.

Ante las amenazas, obligan a bajar a toda la familia del automóvil con placas NWU7503 del Estado de México y logran poner a salvo mientras el personal de la estación permanece ajeno al delito.

Los responsables huyen del lugar con el carro sin que ninguna patrulla se presente durante el asalto.

Robos de autos y asaltos generan temor entre vecinos

Roban auto a familia en gasolinera de Cuautitlán Izcalli . Crédito: (Viral Zone MX/FB)

Vecinos de Cuautitlán Izcalli señalan que no es la primera vez que se han dado robos de autos y asaltos en la zona. En redes sociales circulan videos y denuncias sobre atracos en gasolineras, calles principales y accesos a la zona industrial que se comparte con la localidad de Cuautitlán.

Habitantes de la zona señalan que la presencia policial de ambos municipios en la zona limítrofe es insuficiente y que los operativos de seguridad no se desarrollan.

En este caso, el vehículo sustraído no ha sido localizado hasta el momento. Organizaciones vecinales documentan otros casos de robos donde los responsables huyen sin ser detenidos, lo que refuerza la percepción de impunidad.

Las imágenes captadas la noche del 7 de abril muestran el modus operandi de los asaltantes, donde en menos de 20 segundos, los ladrones suben a las unidades y se retiran a toda velocidad. El video se difundió en redes sociales y grupos vecinales como advertencia para otros conductores.

Autoridades municipales con el reto de inseguridad

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, encabezado por el alcalde Daniel Serrano, sostiene que se han desplegado operativos y reforzado la vigilancia en puntos conflictivos. Sin embargo, vecinos y colectivos ciudadanos advierten que los resultados no son visibles.

Organizaciones civiles exigen a la autoridades del Edomex informar sobre los avances en las investigaciones y el paradero del vehículo robado. Hasta el momento, no se reportan detenidos ni se ha informado sobre la recuperación del auto.

La frecuencia de robos y asaltos en Cuautitlán Izcalli mantiene en alerta a los habitantes. Las denuncias en redes sociales y ante la autoridad municipal aumentan, pero la percepción de inseguridad se mantiene y coloca al municipio como uno de los más inseguros del Edomex, según datos de la Encuesta ENSU-INEGI de enero de 2026.

El caso registrado la noche del 7 de abril en la gasolinera de Xhala refuerza la exigencia de acciones concretas para frenar la ola delictiva y garantizar la seguridad de las familias.

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