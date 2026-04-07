México

Operativo Desconexión en Cuautitlán Izcalli: aseguran tres inmuebles y detienen a cinco presuntos extorsionadores

Los inmuebles asegurados se ubicaron en centros comerciales de la zona centro del municipio

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Operativo Desconexión detención Cuautitlán Izcalli Edomex FGJEM
Operativo Desconexión detención Cuautitaplicado en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Edomex (FGJEM)

En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo el aseguramiento de tres inmuebles y la detención de cinco personas por su probable participación en el delito de extorsión, como parte de las acciones del denominado Operativo Desconexión.

El presidente municipal, Daniel Serrano, destacó los resultados obtenidos a través de este operativo coordinado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), con el apoyo de la policía municipal de la Ciudad 121.

De acuerdo con la información oficial, dos de los inmuebles asegurados se ubicaban en la zona de Centro Urbano, uno de ellos al interior de una plaza comercial, mientras que el tercero se localizaba en la colonia Arcos del Alba, dentro de un centro comercial sobre Periférico.

Estos sitios ya contaban con carpetas de investigación, debido a su posible uso como centros de operación tipo “call center”, desde donde presuntamente se realizaban llamadas para cometer extorsiones.

Una de las detenidas es mujer

Operativo Desconexión detención Cuautitlán Izcalli Eodmex FGJEM
Operativo Desconexión detención Cuautitlán Izcalli Edomex (FGJEM)

Como resultado del operativo, también se logró la detención de cinco personas: una mujer de 41 años y cuatro hombres de 28, 32, 33 y 45 años de edad. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar las responsabilidades.

En estas acciones participaron diversas instituciones federales y estatales, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la propia Fiscalía mexiquense.

El alcalde Daniel Serrano subrayó la importancia de la coordinación interinstitucional para combatir delitos de alto impacto como la extorsión, la cual afecta tanto a ciudadanos como a empresarios.

Extorsión, delito en aumento

Las extorsiones suelen ser, principalmente, telefónicas, según las autoridades - crédito Colprensa
Las extorsiones vía telefónica, delito en aumento - crédito Colprensa

Las autoridades señalaron que este tipo de modus operandi ha ido en aumento en distintas regiones del país, donde grupos delictivos utilizan instalaciones aparentemente legales para montar centros de llamadas desde los cuales engañan a sus víctimas, haciéndose pasar por integrantes de instituciones bancarias, autoridades o incluso familiares en peligro, con el objetivo de obtener dinero de manera ilícita.

Por su parte, la FGJEM informó que continuará con las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en estas operaciones ilícitas, así como posibles vínculos con otras células delictivas que operen bajo esquemas similares en la región.

El Operativo Desconexión forma parte de una estrategia integral para desarticular redes de extorsión que operan mediante el uso de tecnologías de comunicación, una práctica que ha evolucionado en los últimos años y que representa un reto importante para las autoridades de seguridad y justicia.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión y evitar proporcionar información personal o realizar depósitos de dinero ante llamadas sospechosas, recordando que la prevención y la denuncia son herramientas clave para combatir este delito.

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