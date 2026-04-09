PT acepta relación tensa con Morena y la 4T: “El partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos”

El PT ha tenido roces importantes con Morena desde hace un tiempo.

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, acusó a Morena de buscar desplazar a los partidos de menor tamaño de la 4T y acaparar los espacios de representación rumbo a la elección de 2027.

Durante una rueda de prensa en San Lázaro, Reginaldo Sandoval advierte que la actitud de sectores de Morena ha generado pugnas por el control de candidaturas, lo que ha provocado un deterioro de la relación entre ambos partidos aliados.

En su intervención, el legislador afirma: “Hay algunos que nos han atacado injusta e incorrectamente, porque yo creo que son más papistas que el Papa, muy dogmáticos y traen mucha desinformación porque no conocen de dónde viene el PT... Principalmente saben por qué atacan también, porque quieren los espacios que actualmente tiene el partido en esos lugares”.

El PT afirma que no es apéndice de Morena frente a presión interna

Crédito: Morena

Al responder si el PT depende de la voluntad del partido mayoritario, Reginaldo Sandoval sostiene que el PT no se asume como un apéndice de Morena y reconoce, con autocrítica, que la dinámica de las candidaturas en la coalición mantiene una lógica de competencia. Puntualiza que aunque participen juntos en los comicios, cada fuerza disputa el voto nominal “por su marca, por su partido”.

El coordinador remarca: “Nos tienen en una lógica de lucha electoral que aunque vayamos juntos, pues entramos en una competencia interna donde el partido mayoritario se quiere comer a los más chiquitos y eso es normal en el tema de lucha electoral”. Con esto reconoce el riesgo de desgaste ante la estrategia de Morena de buscar ampliar sus posiciones, incluso a costa de sus aliados.

El conflicto PT-Morena, en pocas palabras

(Foto: X/@ReginaldoSF_PT)

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, acusa a Morena de intentar desplazar a los partidos pequeños de la 4T y acaparar espacios de representación rumbo a la elección de 2027.

En conferencia en San Lázaro, Sandoval advierte que sectores de Morena generan pugnas por el control de candidaturas, lo que provoca un deterioro en la relación entre ambos partidos aliados.

El legislador sostiene que algunos integrantes de Morena atacan al PT de manera injusta y dogmática, motivados por el interés en los espacios que actualmente ocupa el PT.

El PT rechaza ser un apéndice de Morena ante la presión interna y mantiene que cada partido compite por el voto nominal bajo su propia marca, aunque participen juntos en los comicios.

Sandoval señala que la coalición opera bajo una lógica de competencia interna, donde el partido mayoritario busca absorber a los más pequeños, lo que considera normal en la lucha electoral.

Reconoce el riesgo de desgaste para los aliados de Morena ante la estrategia de ese partido de ampliar sus posiciones, incluso a costa de los partidos más pequeños.