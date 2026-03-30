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De “4T” a “Transformación de Cuarta”: vecinos de Tultitlán rebautizan su colonia

Colonos colocan placas con mensajes críticos para visibilizar problemas en su comunidad

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Habitantes de Tultitlán cambian simbólicamente el nombre de su colonia para exigir atención de autoridades. Crédito: Captura de Pantalla
Habitantes de Tultitlán cambian simbólicamente el nombre de su colonia para exigir atención de autoridades. Crédito: Captura de Pantalla

Habitantes de varias secciones de Paraje Fimesa, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, realizaron una movilización y un acto simbólico para manifestar su inconformidad con el nombre oficial de su colonia, denominado “Cuarta Transformación”.

Durante la protesta, los vecinos colocaron nuevas placas en calles y accesos para rebautizar el lugar como “Transformación de Cuarta”, una acción con la que buscan llamar la atención de autoridades y visibilizar otros conflictos que, aseguran, llevan años sin resolverse.

Protesta vecinal contra el nombre “Colonia 4T” en Tultitlán

La movilización reunió a habitantes de las secciones Fimesa I, II y III, así como de El Paraje.

Los colonos realizaron una caminata por diversas calles hasta llegar a una avenida principal, donde colocaron una lona con la leyenda de bienvenida a la “colonia Transformación de Cuarta”.

Vecinos renombran calles de la colonia "4T".

De acuerdo con los vecinos, el cambio de nombre impulsado durante la administración municipal 2022-2024 generó inconformidad porque —afirman— no fue consultado con la comunidad.

Para expresar su desacuerdo, organizaron un corte de listón simbólico y volvieron a instalar placas metálicas en distintos puntos del barrio.

Placas con mensajes críticos en calles de Paraje Fimesa

Como parte de la manifestación, los inconformes intervinieron la nomenclatura urbana con nombres que aluden a distintos temas de debate público y críticas políticas.

Entre las placas que colocaron en esquinas y accesos de la colonia se encuentran:

  • Narcoestado
  • Fosas Clandestinas
  • Cártel La Barredora
  • Huachicol Fiscal
  • Desfalco Segalmex
  • Desaparecidos del Bienestar

Según los habitantes, algunas de estas placas ya habían sido retiradas previamente por autoridades policiacas, pero fueron reinstaladas durante la protesta más reciente.

Conflictos en la zona y denuncias de vecinos

Los manifestantes sostienen que el conflicto no se limita al cambio de nombre de la colonia.

Marcha de vecinos de la colonia 4T de Tultitlán
Cambio de nombre genera problemas en trámites y documentos oficiales, denuncian vecinos. (X/@FernandoCruzFr)

También señalaron que existen problemáticas relacionadas con predios, demoliciones, presencia policiaca y falta de respuesta institucional ante denuncias presentadas por residentes.

De acuerdo con testimonios de los propios vecinos, en la zona se han abierto 92 carpetas de investigación vinculadas a diversos conflictos, las cuales —aseguran— no han tenido avances significativos.

Durante la protesta, algunos colonos indicaron que cuentan con documentos que acreditan la propiedad de sus terrenos y rechazaron señalamientos que los catalogan como ocupantes irregulares.

Asimismo, denunciaron que patrullas municipales acuden con frecuencia al lugar para vigilar las movilizaciones.

Impacto del cambio de nombre en trámites y servicios

Otra de las inconformidades expresadas por los habitantes tiene que ver con las implicaciones administrativas derivadas de la nueva nomenclatura.

Los colonos señalaron que el cambio de nombre ha provocado inconsistencias en documentos oficiales y en la identificación de domicilios.

Colonia cuarta Transformación Tultitlán.
Vecinos de la colonia Cuarta Transformación, Tultitlán retirando las nomeclaturas a calles por no estar de acuerdo con los cambios obligados (Observatorio Metropolitano/Facebook)

Entre los problemas que mencionaron se encuentran dificultades para realizar trámites, actualizar datos en documentos oficiales o recibir servicios y apoyos sociales, incluidos procesos relacionados con pensiones para adultos mayores.

Además, indicaron que el proceso para corregir documentos implica tiempo y gastos que, en su opinión, no deberían asumir si el cambio no fue consultado con la comunidad.

Movilizaciones podrían continuar en el Valle de México

Los habitantes de la colonia advirtieron que la protesta forma parte de una serie de acciones para exigir atención de autoridades municipales, estatales y federales.

Entre sus demandas se encuentran revisar el cambio de nombre de la colonia, atender conflictos relacionados con predios y responder a denuncias presentadas por los residentes.

Retiro de nomeclaturas de calles Cuarta Transformación Tultitlán
Vecinos retiraron las nomeclaturas de calles de la recién nombrada colonia Cuarta Transformación en Tultitlán (Redes)

Los manifestantes señalaron que, si no reciben respuesta, podrían extender sus movilizaciones a vialidades importantes del Valle de México o a otros puntos de alta afluencia.

Mientras tanto, los vecinos reiteraron que mantendrán la presión social y las acciones simbólicas hasta que, según dijeron, sus demandas sean escuchadas y se dé seguimiento a los problemas que afectan a la comunidad.

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