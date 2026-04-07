Diputados de MC llevan “gotitas de chapopote” a la Cámara de Diputados, alertan por hidrocarburo en el Golfo de México

Diputados de Movimiento Ciudadano llevaron "gotitas de hidrocarburo" a San Lázaro. (Crédito: Cámara de Diputados)

Los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil y Laura Ballesteros, llevaron lo que llamaron “gotitas de chapopote”, resaltando la minimización que ha hecho la gobernadora Rocío Nahle a la problemática del derrame de hidrocarburo en Veracruz:

“Estas son las gotitas de chapopote que Rocío Nahle dice que no han afectado ni la fauna ni la vida de los veracruzanos”.

Derrame de hidrocarburo ya tocó a varios estados

Ambos legisladores precisaron que ya pasó más de un mes desde que solicitaron la comparecencia de Andrea González Hernández, titular de Agencia de Seguridad Energía y Medio Ambiente (ASEA), “porque no es un problema que se va a resolver pronto, es un problema que ya tocó a Tabasco, que está cubierto todo el litoral veracruzano, que está en Tamaulipas y que ya llegó hasta el estado de Texas”.

Criticaron las pocas acciones del gobierno de Veracruz, el cual, en un acto distractor del problema, ha convocado a un concierto gratuito con el DJ internacional Martin Garrix, el próximo sábado 18 de abril en la Macroplaza, por lo que acusaron a Nahle de “querer tapar el sol con un dedo, pero ni un apoyo real para los pescadores, para los prestadores de servicios y la gente que sufre de esta desgracia”.

Aseguraron que el sector pesquero se vio fuertemente golpeado durante Semana Santa, debido a que en la temporada alta “buscan sacar en quince días para afrontar los tres meses más graves de sus ingresos cuando la temporada es baja”.

Sergio Gil y Laura Ballesteros, diputados de Movimiento Ciudadano, llevaron "gotitas de chapopote" a la Cámara de Diputados. (Captura de pantalla)

Ventas en Semana Santa no fueron las esperadas

Tras el derrame y la alerta que se ha mantenido en los últimos meses debido al derrame de hidrocarburo, las ventas no fueron las esperadas, ya que también en el sector turístico hubo una baja muy marcada:

“Hubo menos gente, hubo menos compra de pescado porque no hubo una campaña para concientizar ni para atender esta tragedia. Esta tragedia no fue culpa de la gobernadora, ya no es responsable de dos bocas, pero por su negligencia y su falta de actuar, se ha vuelto responsable de la doble desgracia, del daño ecológico y económico que hemos sufrido las y los veracruzanos”.

Laura Ballesteros destacó que gracias a las organizaciones de la sociedad civil como Greenpeace, se ha podido dimensionar la crisis que representa este derrame, “posiblemente haya afectaciones de más de 900 kilómetros y que posiblemente venga incluso de yacimientos, como lo puede ser Cantarell”.

Acciones tardías por parte del gobierno

La emecista señaló que el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum no informa de manera correcta la crisis que se desarrollo a partir del derrame, detalle por el cual a un mes de este problema apenas se instaló el Observatorio Permanente del Golfo de México.

Resaltó que Pemex deberá dar cuenta de los daños ocasionados, al mismo tiempo que recordó que la falta de programas para atender estos temas ha impedido llevar a cabo acciones inmediatas:

“En Veracruz, el Fondo Ecológico, que lo quitaron en la administración de Cuitláhuac García y que este gobierno ha sido nulo. Y el Fondo de Catástrofes, el Fonden, que para acabarla a Veracruz, le llueve sobre mojado”.

Autoridades implementarán Observatorio Permanente del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo. (Foto: Agricultura)

Funciones principales del Observatorio Permanente del Golfo de México

Integrar infraestructura de monitoreo ambiental mediante boyas oceanográficas, estaciones meteorológicas, mareógrafos y tecnología satelital para generar información científica en tiempo real sobre el Golfo de México. Monitorear el cambio climático en la región, proporcionando datos y análisis continuos que permitan anticipar y gestionar riesgos ambientales. Gestionar recursos y medidas para la protección de la biodiversidad, articulando acciones entre autoridades, instituciones académicas y comunidades locales. Impulsar la seguridad industrial y ambiental, supervisando actividades energéticas y pesqueras, y asegurando el cumplimiento de normativas de protección ambiental. Fomentar la ciencia ciudadana, promoviendo la participación de comunidades y estudiantes en la recolección de datos y vigilancia ambiental, integrando estos aportes en la toma de decisiones y diseño de políticas públicas.