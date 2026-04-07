‘Los testamentos’: fecha de estreno, horarios, tráiler y más sobre la secuela de ‘El cuento de la criada’

El legado continúa. Súmate a esta nueva generación de jóvenes poderosas. LosTestamentos: De las hijas de Gilead, nueva serie, estreno 8 de abril. (Disney Plus)

El universo distópico de The Handmaid’s Tale continúa expandiéndose con el esperado estreno de Los testamentos: de las hijas de Gilead, la nueva serie basada en la novela homónima de Margaret Atwood publicada en 2019. La producción llega como una secuela directa del exitoso drama que concluyó en 2025 y propone una nueva perspectiva al conflicto de la ficción.

De acuerdo con información oficial de Disney+, la serie presenta “una nueva generación de mujeres que está a punto de alzarse contra el régimen opresivo de Gilead”, en un relato que combina elementos de crecimiento personal, amistad y rebeldía.

¿Cómo se conecta con “El cuento de la criada”?

Una nueva generación de jóvenes desafía las reglas de Gilead en “Los testamentos”. (Hulu/Paramount)

Los testamentos se sitúa varios años después de los eventos finales de The Handmaid’s Tale, cuyo desenlace mostró el debilitamiento del régimen tras un atentado clave contra sus líderes.

La narrativa retoma uno de los hilos más importantes que quedaron abiertos: el destino de Hannah, la hija de June Osborne. Ahora conocida como Agnes dentro de Gilead, la joven se convierte en el eje central de la historia.

El showrunner Bruce Miller explicó el enfoque de la serie con una comparación directa a Chicas pesadas. “Realmente trata sobre lo que es ser joven y estar lleno de energía cuando el país intenta convertirte en algo terrible”.

Aunque la historia mantiene los elementos oscuros característicos del universo creado por Atwood, también introduce un tono más esperanzador. Disney+ describe la serie como “una historia audaz de esperanza, amistad y el atrevimiento de desafiar el sistema”.

“Los testamentos” amplía el universo de Margaret Atwood con nuevas protagonistas. (Créditos: Disney Plus/Hulu)

De qué trata “Los testamentos”

La serie sigue a Agnes (Chase Infiniti), una adolescente criada en una familia de alto rango dentro de Gilead, que asiste a una escuela de élite donde las jóvenes son preparadas para convertirse en esposas de los comandantes.

Sin embargo, su percepción del mundo comienza a cambiar con la llegada de Daisy (Lucy Halliday), una joven procedente de Canadá que no ha sido moldeada por el régimen. Este encuentro desencadena un proceso de cuestionamiento y rebelión.

Según la sinopsis oficial, las protagonistas “se enfrentarán a la perspectiva de ser obligadas a casarse y vivir una vida de servidumbre”, por lo que deberán buscar aliados “en su lucha por la libertad y la vida que merecen”.

El relato también profundiza en el personaje de la tía Lydia, una de las figuras más complejas de la franquicia, explorando su pasado, motivaciones y su verdadero rol dentro del sistema.

La historia retoma el destino de Hannah, ahora llamada Agnes, dentro del régimen de Gilead. (Créditos: Disney Plus/Hulu)

Elenco y personajes principales

El reparto de Los testamentos combina rostros conocidos con nuevas incorporaciones:

Ann Dowd regresa como la temida tía Lydia, ahora encargada de dirigir la escuela de formación para futuras esposas.

Chase Infiniti interpreta a Agnes, hija biológica de June y Luke, criada dentro de Gilead.

Lucy Halliday da vida a Daisy, la joven que llega desde Canadá y altera el equilibrio del sistema.

Rowan Blanchard interpreta a Shunammite, una de las compañeras de Agnes.

Mattea Conforti encarna a Becka, parte del círculo cercano de la protagonista.

Nate Corddry aparece como el comandante MacKenzie, padre adoptivo de Agnes.

Las jóvenes protagonistas enfrentan un destino impuesto dentro del régimen.(Créditos: Disney Plus/Hulu)

Además, el elenco incluye a Amy Seimetz, Brad Alexander y otros actores que amplían el universo narrativo.

La serie está desarrollada por Bruce Miller, quien también estuvo al frente de The Handmaid’s Tale.

Desde el equipo creativo han adelantado que, aunque la historia sigue ambientada en Gilead, habrá diferencias visuales y narrativas. El productor Warren Littlefield señaló que la serie será “más pastoral, más bella, con una arquitectura y una paleta de colores diferentes”, aunque advirtió: “no se equivoquen, Gilead sigue ahí”.

Fecha y hora de estreno

Los testamentos: de las hijas de Gilead se estrena el 8 de abril de 2026 con un lanzamiento inicial de tres episodios, disponibles en Hulu y en Disney+ para suscriptores con paquete que incluya ese servicio.

A partir de ese momento, los nuevos capítulos se estrenarán semanalmente cada miércoles hasta el final de temporada, programado para el 27 de mayo de 2026. En total, la primera temporada contará con 10 episodios.

La historia se sitúa años después de la caída de Boston mostrada en la serie original. (Disney Plus)

En cuanto al horario, Disney+ suele lanzar sus contenidos originales a las 12:00 a.m. PT (3:00 a.m. ET). Ello equivale a los siguientes horarios en Latinoamérica.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 01:00

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 02:00

Chile, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 03:00

Argentina, Brasil, Uruguay: 04:00