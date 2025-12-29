Entretenimiento

‘Malcolm el de en medio: Life’s Still Unfair’ revela primer adelanto y fecha oficial de estreno

El caótico universo de “Malcolm” regresa con Frankie Muniz, Bryan Cranston y Jane Kaczmarek

El elenco original de "Malcolm in the Middle" se reúne para una miniserie especial que explora el reencuentro familiar (Disney)

El regreso de Frankie Muniz al papel de Malcolm define una nueva etapa para la familia más caótica de la televisión, que se reunirá en la miniserie Malcolm el de en medio : Life’s Still Unfair.

El estreno de la continuación está previsto para el 10 de abril de 2026 en Hulu, donde los personajes originales se reencontrarán tras más de una década sin cruzar sus caminos.

Esta edición limitada, compuesta por cuatro episodios, gira en torno al 40º aniversario de bodas de Hal y Lois, padres de Malcolm.

La sinopsis anticipa que, después de años lejos de su familia, Malcolm regresa junto a su hija Leah tras la insistencia de sus padres para que asista a la celebración. Su retorno a casa desata una serie de situaciones disparatadas, fieles al espíritu de la serie original.

La vuelta de Frankie Muniz
La vuelta de Frankie Muniz al papel de Malcolm marca el inicio de una nueva etapa para la icónica familia de la televisión (Disney+)

“Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia”, se escucha decir al protagonista en el primer adelanto que se presentó este lunes.

El elenco principal regresa, con Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Chris Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama.

Entre las novedades del reparto, Keeley Karsten interpretará a Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae será Kelly, el menor de los hermanos; Kiana Madeira asumirá el rol de Tristan, la novia de Malcolm; y Caleb Ellsworth-Clark dará vida a Dewey, personaje originalmente interpretado por Erik Per Sullivan. Este último se mantuvo alejado de la actuación tras finalizar el programa.

La ficción original, emitida en Fox entre 2000 y 2006, sumó 151 episodios y se consolidó como referente de la comedia familiar disfuncional del siglo XXI. Actualmente, todos los capítulos están disponibles en Hulu y Disney+ para quienes tengan suscripción.

Bryan Cranston y Jane Kaczmarek
Bryan Cranston y Jane Kaczmarek retoman sus icónicos roles de Hal y Lois en la nueva miniserie (Disney+)

Frankie Muniz, de 40 años, señaló a PEOPLE que el rodaje de esta nueva entrega fue “probablemente uno de los mejores momentos que he vivido en un set”.

“Cuando hacía Malcolm hace 20 años, era un niño. Tenía entre 13 y 20 años cuando participé en el programa; solo llegaba, estaba emocionado por estar allí y decía las líneas del guion, y funcionaba”, relató el actor al recordar sus inicios en la industria.

El intérprete del recordado Malcolm admitió que, al volver ya adulto, experimentó más presión y dudas sobre cómo sería retomar el personaje y reencontrarse con el elenco.

“No sabía si sería fácil volver a ser Malcolm, si sería incómodo reunirme con el elenco. Y, aunque suene a lugar común, fue como si no hubiera pasado ni un solo día. Todos, absolutamente todos, retomamos nuestros personajes desde la primera lectura de mesa”, explicó.

El rodaje de la miniserie
El rodaje de la miniserie fue descrito por Frankie Muniz como uno de los mejores momentos de su carrera (Disney+)

Por primera vez, Muniz manifestó sentirse plenamente identificado con su oficio, luego de una larga pausa fuera de las cámaras. “Fue la primera vez en toda mi vida que, al terminar de filmar el reboot, me sentí feliz de llamarme actor”, admitió en conversación con la revista.

En esa misma línea, reconoció que, durante años, solía restar importancia a su carrera actoral: “Siempre he dicho: ‘Sí, actúo, pero también hago otras cosas’. Fue realmente divertido y una experiencia genial, así que espero que a todos les encante”.

¿Cuándo sale la temporada 8 de “Malcolm el de en medio”?

La nueva serie, que sirve como secuela de la séptima y última temporada de la producción original, estará disponible en Hulu para Estados Unidos y en Disney+ para América Latina.

Asimismo, se podrá ver en Disney+ a nivel internacional, permitiendo el acceso tanto al primer título como a los nuevos episodios a partir del 10 de abril de 2026.

Los fanáticos podrán ver la
Los fanáticos podrán ver la serie original y los nuevos episodios en Hulu y Disney+ a partir de abril de 2026 (Disney+)

El reencuentro de la familia promete revivir el caos y el humor característicos que conquistaron a millones de espectadores en todo el mundo.

