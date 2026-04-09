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Los cinco alimentos mexicanos con más beneficios nutricionales

Expertos en nutrición señalan que algunas opciones tradicionales ofrecen ventajas únicas frente a los cereales de moda

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen cinco alimentos que pueden igualar o incluso superar el valor nutricional de la avena y la quinoa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena y la quinoa ocupan un lugar central en la dieta saludable actual, pero existen alternativas igual de accesibles y con un valor nutricional que puede igualarlas o incluso superarlas en varios aspectos, según instituciones científicas y de salud pública.

Estos cinco alimentos con valor nutricional superior o equiparable a la avena y la quinoa son el amaranto, la chía, las lentejas, los frijoles y las semillas de calabaza. Cada uno aporta niveles destacados de proteínas, fibra, minerales y compuestos antioxidantes.

1. Amaranto, el superalimento mexicano

El amaranto, originario de México y los Andes, figura entre las semillas con mayor perfil nutricional. Tablas oficiales reportan que contiene más proteína vegetal que la mayoría de los cereales y una alta concentración de fibra dietética, además de ser fuente de magnesio, fósforo, calcio y hierro.

La integración del amaranto en la alimentación mexicana viene desde la época prehispánica. Su versatilidad en alimentos tradicionales y su ausencia de gluten lo convierten en opción apta para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.

Es una de las semillas con mayor perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es una de las semillas con mayor perfil nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Chía, fuente natural de omega 3 y fibra

La chía, semilla originaria de México y Centroamérica, destaca por su alto contenido de omega 3 de origen vegetal, especialmente ácido alfa-linolénico, así como por su considerable aporte de fibra.

Análisis de instituciones académicas resaltan que provee antioxidantes, proteína, magnesio, hierro, zinc y fósforo.

Su incorporación regular puede ayudar a estabilizar los niveles de colesterol y glucosa en sangre, por lo que es reconocida por sus beneficios para la salud cardiovascular.

3. Lentejas, proteína vegetal accesible y completa

Las lentejas conforman una de las mejores fuentes de proteína vegetal y fibra señaladas en listas de referencia nutricional mundial.

Estudios académicos y universitarios destacan sus niveles de proteína, hierro, potasio y folato, nutrientes necesarios para procesos celulares y energéticos.

Institutos de salud señalan que las lentejas contienen altos niveles de hierro y aportan proteína vegetal de calidad. Además, su bajo costo y adaptabilidad a la gastronomía mexicana las consolidan como pieza clave para una alimentación balanceada y accesible.

4. Frijoles, base nutricional de la dieta latinoamericana

Los frijoles forman parte de la base alimentaria en México y América Latina. Estudios nacionales e internacionales destacan su valor por el contenido de hierro, magnesio, fibra y proteína vegetal, además de su aporte de antioxidantes en ciertas variedades.

Los especialistas hacen énfasis en la biodisponibilidad de sus nutrientes y en su papel para prevenir deficiencias de micronutrientes de forma cotidiana.

Imagen de frijoles negros frescos, mostrando su textura y potencial para recetas saludables. Otras opciones: legumbres, proteína vegetal, ingredientes básicos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los frijoles forman parte de la base alimentaria en México y América Latina. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Semillas de calabaza, el poder de las pepitas mexicanas

Las semillas de calabaza o pepitas concentran minerales esenciales y compuestos antioxidantes. Además son reconocidas por su elevado aporte de zinc, magnesio y proteínas, así como por su contenido de aminoácidos como la arginina.

De acuerdo con investigaciones recientes, las semillas de calabaza concentran minerales indispensables y aminoácidos esenciales que destacan su función para fortalecer el sistema inmunológico y apoyar el desarrollo muscular.

Comparativo nutricional: alternativas a la avena y la quinoa

A continuación, se presenta un comparativo de valores promedio por cada 100 gramos, elaborado con datos de la FAO y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

  • Avena: Proteína: 13 g; Fibra: 10 g; Hierro: 4,7 mg; Magnesio: 177 mg.
  • Quinoa: Proteína: 14 g; Fibra: 7 g; Hierro: 4,6 mg; Magnesio: 197 mg.
  • Amaranto: Proteína: 14 g; Fibra: 7 g; Hierro: 7,6 mg; Magnesio: 248 mg.
  • Chía: Proteína: 17 g; Fibra: 34 g; Hierro: 7,7 mg; Magnesio: 335 mg.
  • Lentejas: Proteína: 25 g; Fibra: 11 g; Hierro: 6,5 mg; Magnesio: 47 mg.
  • Frijoles: Proteína: 21 g; Fibra: 15 g; Hierro: 5,5 mg; Magnesio: 171 mg.
  • Semillas de calabaza: Proteína: 30 g; Fibra: 6 g; Hierro: 8 mg; Magnesio: 592 mg.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Concentran minerales esenciales y compuestos antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos evidencian que todas estas alternativas igualan o superan a la avena y la quinoa en uno o varios valores clave, proporcionando además micronutrientes únicos.

La popularidad de ciertos alimentos que se consideran superalimentos no debería limitar la variedad en la mesa. Opciones como el amaranto, la chía, las lentejas, los frijoles y las semillas de calabaza, arraigados en la tradición mexicana y latinoamericana, representan recursos valiosos para diversificar la dieta y fortalecer la nutrición diaria.

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