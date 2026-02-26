México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado

(Infobae-Itzallana)

En la semana en que cayó “El Mencho”, la inteligencia financiera de ambos países selló en silencio un pacto para rastrear el dinero del tráfico de armas. Esta mañana, Sheinbaum le puso voz a lo que el acuerdo ya decía en papel. Hay acuerdos que se firman en medio del ruido y otros que se firman a pesar de él. El que suscribieron el pasado 19 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera de México y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos pertenece a la segunda categoría, y su publicación este jueves no podría llegar en un momento más revelador.

La semana que sacudió a México

México acaba de vivir una de las semanas más intensas de su historia reciente en materia de seguridad. El operativo que culminó el fin de semana pasado con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un saldo de más de 60 muertos, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional y otros agentes de seguridad, y desató una ola de violencia en Jalisco y Michoacán que estremeció al país.

También el gobierno de Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones por el operativo por parte de Sara Ann Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos y del embajador Ronald Johnson, después de la reunión celebrada en Palacio Nacional junto con el Gabinete de Seguridad mexicano.

El acuerdo que nadie vio venir

La Secretaría de Hacienda lo hizo público este jueves mediante el Comunicado 18 de la SHCP. El Memorándum de Entendimiento entre la UIF y el IRS-CI establece un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera, con un objetivo explícito que llama la atención por su precisión: la detección y el análisis de flujos financieros asociados al tráfico ilícito de armas.

“Nos quieren ayudar, ¡paren la entrada de armas a México!”

Ese detalle cobró aún más peso esta misma mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente en su conferencia mañanera al exigir reciprocidad en la agenda de seguridad con Estados Unidos. Su mensaje fue directo y sin eufemismos: si México ha frenado el flujo de fentanilo hacia el norte, Washington debe hacer su parte y detener el torrente de armas que cruza la frontera hacia el sur.

“Así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que disminuyan las armas que están entrando a México”, dijo Sheinbaum. Y fue más lejos: “Nos quieren ayudar, ¡paren la entrada de armas de EU a México!”

Sheinbaum también reconoció que dentro del acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos, uno de los puntos centrales es precisamente la reducción de la entrada de armas a México, muchas de las cuales, señaló, son del tipo utilizado por militares estadounidenses.

El acuerdo UIF-IRS: cooperación financiera que apunta al mismo problema

Es en ese contexto donde el Memorándum de Entendimiento firmado entre la UIF y el IRS-CI adquiere su verdadero peso. El tráfico de armas no es solo un problema de seguridad pública — es también un negocio criminal que mueve cientos de millones de dólares y que requiere estructuras financieras para lavar sus ganancias y financiar nuevas compras. Atacar ese flujo de dinero desde la inteligencia financiera es, en teoría, una de las formas más eficaces de golpear a las organizaciones que sostienen ese mercado ilegal.

El acuerdo no genera obligaciones jurídicas vinculantes para ninguna de las partes, pero sí abre canales formales de colaboración operativa entre dos instituciones con capacidades complementarias: la UIF mexicana, con acceso a la información financiera del sistema bancario nacional, y el IRS-CI estadounidense, con una de las estructuras de investigación de delitos fiscales y lavado de dinero más sofisticadas del mundo.

Hacienda destacó que el instrumento se alinea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar económicamente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de ambos países.