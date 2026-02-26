México

México y EEUU firman acuerdo contra el lavado de dinero y tráfico de armas del crimen organizado

Mientras la relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más complejos en décadas, la inteligencia financiera de ambos países avanza en silencio hacia una colaboración más estrecha

Guardar
(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

En la semana en que cayó “El Mencho”, la inteligencia financiera de ambos países selló en silencio un pacto para rastrear el dinero del tráfico de armas. Esta mañana, Sheinbaum le puso voz a lo que el acuerdo ya decía en papel. Hay acuerdos que se firman en medio del ruido y otros que se firman a pesar de él. El que suscribieron el pasado 19 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera de México y el Servicio de Impuestos Internos-Investigación Criminal de Estados Unidos pertenece a la segunda categoría, y su publicación este jueves no podría llegar en un momento más revelador.

La semana que sacudió a México

México acaba de vivir una de las semanas más intensas de su historia reciente en materia de seguridad. El operativo que culminó el fin de semana pasado con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un saldo de más de 60 muertos, entre ellos 25 elementos de la Guardia Nacional y otros agentes de seguridad, y desató una ola de violencia en Jalisco y Michoacán que estremeció al país.

También el gobierno de Claudia Sheinbaum recibió felicitaciones por el operativo por parte de Sara Ann Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de Estados Unidos y del embajador Ronald Johnson, después de la reunión celebrada en Palacio Nacional junto con el Gabinete de Seguridad mexicano.

El acuerdo que nadie vio venir

La Secretaría de Hacienda lo hizo público este jueves mediante el Comunicado 18 de la SHCP. El Memorándum de Entendimiento entre la UIF y el IRS-CI establece un marco de cooperación para el intercambio de inteligencia financiera, con un objetivo explícito que llama la atención por su precisión: la detección y el análisis de flujos financieros asociados al tráfico ilícito de armas.

“Nos quieren ayudar, ¡paren la entrada de armas a México!”

Ese detalle cobró aún más peso esta misma mañana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente en su conferencia mañanera al exigir reciprocidad en la agenda de seguridad con Estados Unidos. Su mensaje fue directo y sin eufemismos: si México ha frenado el flujo de fentanilo hacia el norte, Washington debe hacer su parte y detener el torrente de armas que cruza la frontera hacia el sur.

“Así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que disminuyan las armas que están entrando a México”, dijo Sheinbaum. Y fue más lejos: “Nos quieren ayudar, ¡paren la entrada de armas de EU a México!

Sheinbaum también reconoció que dentro del acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos, uno de los puntos centrales es precisamente la reducción de la entrada de armas a México, muchas de las cuales, señaló, son del tipo utilizado por militares estadounidenses.

El acuerdo UIF-IRS: cooperación financiera que apunta al mismo problema

Es en ese contexto donde el Memorándum de Entendimiento firmado entre la UIF y el IRS-CI adquiere su verdadero peso. El tráfico de armas no es solo un problema de seguridad pública — es también un negocio criminal que mueve cientos de millones de dólares y que requiere estructuras financieras para lavar sus ganancias y financiar nuevas compras. Atacar ese flujo de dinero desde la inteligencia financiera es, en teoría, una de las formas más eficaces de golpear a las organizaciones que sostienen ese mercado ilegal.

El acuerdo no genera obligaciones jurídicas vinculantes para ninguna de las partes, pero sí abre canales formales de colaboración operativa entre dos instituciones con capacidades complementarias: la UIF mexicana, con acceso a la información financiera del sistema bancario nacional, y el IRS-CI estadounidense, con una de las estructuras de investigación de delitos fiscales y lavado de dinero más sofisticadas del mundo.

Hacienda destacó que el instrumento se alinea con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional y con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar económicamente a las organizaciones criminales que amenazan la seguridad de ambos países.

Temas Relacionados

Tráfico de armasSeguridad bilateralClaudia SheinbaumEstados UnidosMéxicoUIFIRS-CISecretaría de HaciendaInteligencia financieraFentanilomexico-noticasPolítica Mexicana

Más Noticias

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y cuándo ver en México la Jornada 26 de LaLiga?

El duelo en el Camp Nou puede marcar el pulso de la recta final del campeonato español

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y

EEUU emite más sanciones en contra de La Rana, líder del Cártel de Sinaloa en Baja California

Es “una importante acción penal relacionada con el narcoterrorismo y los cárteles”, detallaron

EEUU emite más sanciones en

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 25 de febrero: carga vehicular en Gral. Mariano Escobedo

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Acusan precarización en el Centro de Capacitación Cinematográfica: piden contratación formal y mesa de diálogo en 30 días

Profesores del Centro de Capacitación Cinematográfica solicitan contratación conforme a la Ley Federal del Trabajo, inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit y garantías de no represalias

Acusan precarización en el Centro

Secretaría de Cultura pide suspensión de subasta en París tras identificar piezas arqueológicas de México

El instituto apeló a la ética y respeto por el patrimonio cultural e hizo un llamado para detener la oferta y venta de dichos objetos

Secretaría de Cultura pide suspensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU acusa de narcoterrorismo a

EEUU acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, líder del Cártel de Sinaloa en Baja California

2 mil pesos por cada “halcón”, así pagaba El Mencho a sicarios del CJNG

La presidenta de México hace llamado a aseguradoras de comercios y automovilistas afectados por operativo contra ‘El Mencho’

Reportan situación de riesgo en Matamoros, Tamaulipas: Defensa despliega operativo

Revelan la “narconómina” millonaria de ‘El Mencho’, presuntos sobornos apuntan a GN y militares

ENTRETENIMIENTO

María Victoria cumple 103 años:

María Victoria cumple 103 años: la actriz que desafió a la liga de la decencia y revolucionó la sexualidad en escena

Centro de Capacitación Cinematográfica Chapultepec abre su primera convocatoria 2026: cursos, requisitos y día de registro

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

Tacos del Malilla: dónde está el restaurante viral y cuál es el menú

Gala Montes evitó hablar de la pelea cancelada entre Alana Flores y Samadhi Zendejas rumbo al Supernova 2026: “No tengo nada que decir”

DEPORTES

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y

Barcelona vs. Villarreal: ¿dónde y cuándo ver en México la Jornada 26 de LaLiga?

Xolos vs Pumas: cuándo y dónde ver el juego de la jornada 8 de la Liga Mx

Chito Vera y David Martínez: a qué hora y dónde ver al mexicano contra el ecuatoriano fanático del América en la UFC

Querétaro vs. Santos: ¿cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

Cuándo y dónde ver el sorteo por los octavos de final de la UEFA Champions League en México