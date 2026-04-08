Sentencian a más de 80 años de prisión a tres hombres por secuestro agravado en Nuevo León

Los tres sentenciados fueron detenidos el 28 de mayo de 2021. (Crédito: FGJ de Nuevo León)

Este miércoles, tres hombres fueron condenados a más de 80 años de prisión por su participación en un secuestro agravado que derivó en la muerte de una persona en el municipio de Santiago, Nuevo León, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

La dependencia estatal precisó que la sentencia fue obtenida por una Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Homicidios y Lesiones Graves, tras acreditar la responsabilidad de Pedro “N”, Missael “N” y Erick “N” en los hechos ocurridos en mayo de 2021.

Según la carpeta de investigación, los ahora sentenciados ingresaron armados al domicilio de un hombre de 31 años, a quien sometieron mediante el uso de la fuerza con el propósito de exigirle dinero. Posteriormente, lo privaron de la libertad al trasladarlo en una camioneta.

Durante ese trayecto, los agresores dispararon contra la víctima. Más tarde, su cuerpo fue abandonado en calles de la colonia San José Norte, en el mismo municipio de Santiago, donde finalmente fue localizado sin vida.

Detención, con narcóticos y un arma corta

Las autoridades indicaron que los implicados fueron detenidos el 28 de mayo de 2021 en el municipio de Escobedo. La captura ocurrió cuando circulaban en un vehículo por la colonia Palmiras Residencial, donde policías municipales realizaron una revisión precautoria.

En esa intervención, los agentes aseguraron diversas dosis de narcóticos y un arma de fuego corta, elementos que fueron integrados a la investigación y considerados dentro del proceso penal.

La Fiscalía señaló que las pruebas reunidas permitieron sostener las acusaciones por secuestro agravado y delitos contra la salud, lo que derivó en la imposición de una pena que supera los 80 años de prisión para cada uno de los responsables.

Los sentenciados deberán cumplir la condena en un centro penitenciario estatal, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.