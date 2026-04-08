México

Claudia Sheinbaum destaca trabajos de rescate de segundo minero en Sonora por parte del Ejército Mexicano

La presidenta de México calificó las acciones de miembros del Batallón de Respuesta de Emergencia como “asombroso”

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La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de los miembros del Batallón de Respuesta de Emergencia del Ejército Mexicano ante el rescate de los mineros en Sonora. (Fotos: Presidencia/CNPC)
La presidenta Claudia Sheinbaum elogió el trabajo de los miembros del Batallón de Respuesta de Emergencia del Ejército Mexicano ante el rescate de los mineros en Sonora. (Fotos: Presidencia/CNPC)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo difundió este 8 de abril de 2026 un mensaje en sus redes sociales en el que reconoció la labor de los “excepcionales miembros del Batallón de Respuesta de Emergencia del Ejército Mexicano”.

En su publicación, Sheinbaum destacó que, junto con “la fe y la resiliencia de un minero”, fue posible la realización de un rescate descrito como asombroso tras 13 días de labores. Subrayó que “todos los mexicanos, cada uno de nosotros, los llevamos en nuestros corazones”, en referencia tanto al personal militar como al minero involucrado en el suceso.

Junto a su mensaje, la mandataria mexicana compartió el video difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), donde se puede ver la salida del minero la mañana de este miércoles.

Así han sido las labores de rescate en la mina Santa Fe

Luego de que el pasado 25 de marzo se registrara el colapso de la mina Santa Fe, operada por Industrial Minera Sinaloa S.A. de C.V. (IMSSA), en la localidad de Chele, la CNPC desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en el municipio de El Rosario, ya que al momento del suceso se encontraban al interior 25 trabajadores, de los cuales 21 lograron salir, sin embargo, 4 quedaron atrapados.

El personal de la Defensa Nacional forman parte del Batallón de Atención a Emergencias, quienes son especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Información en desarrollo...

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