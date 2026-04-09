Cuál fue la enfermedad terminal que devolvió la libertad a Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio

Armando Valencia Cornelio fue fundador del Cártel del Milenio, antecesor del CJNG. (Facebook)

En el 2020, Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, obtuvo la libertad anticipada en Estados Unidos debido a un diagnóstico de cáncer linfático en etapa terminal, de acuerdo con diversos informes. Tras pasar más de diecisiete años en prisión, la decisión de las autoridades estadounidenses respondió a razones humanitarias vinculadas a la gravedad de su estado de salud.

El capo, conocido como El Maradona, dejó el Centro Médico Federal de Lexington, Kentucky, donde permanecía bajo custodia y recibía atención médica. Su condena inicial era de diecinueve años y siete meses, pero le fue reducida en un quince por ciento por buen comportamiento. El reporte detalló que tras su liberación, fue trasladado a California, donde continuó su tratamiento médico.

Cáncer linfático en etapa terminal determinó la liberación

Las autoridades estadounidenses consideraron el cáncer linfático en etapa terminal como el motivo principal para conceder la libertad anticipada a Valencia Cornelio. El exlíder criminal fue detenido el 15 de agosto de 2003 en Jalisco por delitos relacionados con tráfico de cocaína y delincuencia organizada. Permaneció en cárceles de México y Estados Unidos, y su caso se convirtió en uno de los primeros en recibir esta medida por enfermedad terminal entre líderes del narcotráfico mexicano.

Valencia Cornelio cumplía sentencia por delitos de salud y de delincuencia organizada. En total, estuvo más de diecisiete años privado de la libertad. La reducción de su condena combinó el diagnóstico médico con el historial de buen comportamiento dentro del penal, lo que permitió a la justicia estadounidense tomar la decisión final.

Traslado a California para tratamiento médico

Después de abandonar el Centro Médico Federal de Lexington, Valencia Cornelio fue trasladado a una residencia en Marsh Road, California, para continuar con el tratamiento de cáncer linfático. La medida forma parte de los protocolos de Estados Unidos para internos graves de salud. La liberación fue confirmada por fuentes oficiales consultadas por medios mexicanos y estadounidenses.

Cornelio Valencia permaneció 17 años bajo prisión. (Infobae)

Durante el tiempo que lideró el Cártel del Milenio, Valencia Cornelio fue considerado uno de los principales operadores del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Su captura en 2003 y posterior extradición representaron un golpe a la estructura criminal, aunque la organización continuó bajo otros liderazgos.

Reducción de condena y consecuencias judiciales

La condena original de Armando Valencia Cornelio era de cuarenta y siete años y seis meses de prisión y trece mil cincuenta días de multa. Sin embargo, la sentencia fue modificada en Estados Unidos, donde pasó la mayor parte de su reclusión. El diagnóstico de cáncer terminal y el informe de conducta positiva en prisión fueron determinantes en la decisión de conceder la libertad anticipada.

La liberación de Valencia Cornelio por enfermedad terminal marcó un precedente en la forma en que el sistema penitenciario estadounidense trata los casos de internos con padecimientos graves. El caso fue retomado por medios que confirmaron la salida del exlíder del Cártel del Milenio bajo custodia médica.