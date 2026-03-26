Cártel del Milenio: así operaba el grupo que antecedió al CJNG y que dominó el Pacífico mexicano

El Cártel del Milenio utilizó actividades agrícolas como fachada para consolidar su control territorial. (Foto cortesía PNC)

El Cártel del Milenio, también conocido como el cártel de los hermanos Valencia, fue una de las organizaciones criminales más relevantes en el occidente de México durante finales de los años noventa y principios de los 2000. Su poder se cimentó en una combinación de alianzas estratégicas, control territorial y una estructura híbrida que mezclaba actividades legales con operaciones ilícitas.

Con base principal en el estado de Michoacán, particularmente en la región de Tierra Caliente, el grupo logró consolidar una red que iba más allá de su zona de origen. De acuerdo con investigaciones periodísticas, su presencia se extendió a entidades clave como Jalisco, Colima, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México, lo que le permitió controlar rutas estratégicas del narcotráfico en el país.

Una maquinaria criminal basada en alianzas

El crecimiento del Cártel del Milenio no puede entenderse sin su cercanía con el Cártel de Sinaloa, encabezado por figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada. Esta relación le permitió integrarse a una red más amplia de tráfico internacional de drogas, especialmente cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos.

Además, los Valencia establecieron vínculos con organizaciones colombianas, consolidando rutas que atravesaban el Pacífico mexicano. Esta posición estratégica les permitió convertirse en intermediarios clave en el trasiego de droga, facilitando el flujo de cargamentos hacia el norte del continente.

En el plano nacional, también mantuvieron alianzas con otros grupos criminales, como los hermanos Amezcua en Colima, lo que fortaleció su control regional y su capacidad logística.

El Cártel del Milenio tuvo alianzas con el Cártel de Sinaloa cuando El Chapo lideraba la organización. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Estructura, financiamiento y control territorial

El Cártel del Milenio desarrolló un modelo operativo diversificado. Por un lado, su principal actividad era el tráfico de drogas —principalmente cocaína— desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Pero, por otro, implementó mecanismos de financiamiento y control territorial que le dieron estabilidad.

Uno de los rasgos más distintivos fue el uso de actividades agrícolas como fachada, particularmente el cultivo y comercialización de aguacate en municipios como Uruapan y Peribán. Estas inversiones no solo servían para lavar dinero, sino también para adquirir tierras estratégicas que funcionaban como centros de vigilancia y protección.

Asimismo, el grupo buscó protección institucional mediante sobornos a autoridades, con el fin de obtener información sobre operativos y rivales, lo que fortalecía su capacidad de operación y supervivencia.

Violencia, rivalidades y declive

El ascenso del Cártel del Milenio también estuvo marcado por enfrentamientos con otros grupos, especialmente con Los Zetas, con quienes disputaban territorios y rutas. Estos conflictos se caracterizaron por tácticas de tipo militar, ya que ambos bandos contaban con entrenamiento especializado.

Sin embargo, su dominio comenzó a debilitarse a partir de mediados de la década de 2000. La aparición de nuevas organizaciones, como La Familia Michoacana, y la captura o muerte de sus líderes, provocaron una fragmentación interna que redujo significativamente su influencia.

La principal actividad del Cártel del Milenio era el tráfico de drogas —principalmente cocaína— desde Sudamérica hacia Estados Unidos. arcotráfico - Cocaína - Pacífico - Isla Gorgona - Armada de Colombia

Finalmente, hacia 2010, la estructura del Cártel del Milenio se desintegró, dando origen a nuevas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que heredó parte de sus rutas, operadores y modelo de negocio.

Legado criminal

Aunque dejó de existir como tal, el Cártel del Milenio fue una pieza clave en la evolución del narcotráfico en México. Su modelo de operación —basado en alianzas, diversificación económica y control territorial— sentó las bases para estructuras criminales posteriores.

Su historia refleja cómo un grupo regional pudo convertirse en actor nacional mediante conexiones internacionales y estrategias financieras, dejando un legado que aún influye en la configuración actual del crimen organizado en el país.