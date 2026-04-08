Mataron a Mariana frente a su hijo de cinco años y su novio, ex reo: él quedó herido

La Policía de Nueva York investiga la escena donde Amir Ahmad fue baleado mortalmente durante un intento de robo de su vehículo BMW el 13 de febrero en El Bronx. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer identificada como Mariana G. murió tras recibir varios disparos dentro de su coche en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El ataque ocurrió mientras viajaba con su pareja, conocida como Sergio P. alias El Pipo, y su hijo de cinco años.

Las autoridades informaron que sujetos armados interceptaron el auto de la víctima sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho y dispararon directamente. La pareja de Mariana quedó gravemente herida y fue llevada a un hospital, mientras el menor resultó ileso, aunque presenció el asesinato de su madre.

Los responsables se dieron a la fuga antes de cualquier intervención policial, por lo que no hay detenidos hasta el momento.

Según informes del periodista de nota roja Carlos Jiménez, él habría sido detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía tanto del Edomex como de la Ciudad de México, por lo que había estado varias veces en la cárcel, presuntamente por extorsión y distribución de narcóticos, sin embargo cada vez salía libre poco después.

Resultado: En el ataque, Mariana Galindo murió, mientras que Sergio Panzuengo resultó herido.

Investigación: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quedó a cargo de indagar el feminicidio y la agresión

La policía estadounidense investiga un presunto asesinato en una escena del crimen acordonada por la noche, con varios agentes y vehículos con luces de emergencia presentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disminuyen homicidios dolosos en el Estado de México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó la disminución de 54 por ciento en homicidio doloso en el Estado de México, entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de 6.63 a 3.06 el promedio diario de víctimas de este delito; siendo diciembre de 2025 el mes más bajo en este periodo.

“Habla de los buenos resultados, es un buen resultado. ¿Qué nos falta? Sí, todavía. No es que ya logramos 54 por ciento de reducción de homicidios y nos vamos todos a dormir a la casa, no. Tenemos que seguir trabajando por el bien de la seguridad y la paz en el Estado de México”, explicó desde el C5 de Ecatepec.

La Jefa del Ejecutivo Federal agregó que los resultados reflejan la coordinación con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, a quien calificó como una persona excepcional. “Vamos bien y vamos a ir mejor”, agregó.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, expuso que, de manera anual, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año presentó una reducción del 32 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 6.2 delitos a 4.2. Con ello, de enero-diciembre de 2024 a enero-diciembre de 2025 la entidad pasó del tercer al quinto lugar nacional de entidades que concentran la mayor cantidad de víctimas de este acto ilícito. Además, se registró una disminución del 22 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto entre 2024 y 2025, destacando 2025 como el más bajo de los últimos años, así como la reducción mensual del 55 por ciento en el robo de vehículo respecto a septiembre de 2024.

Agregó que, en 11 municipios del Mando Unificado, que conforman el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, el homicidio doloso pasó de 2.5 víctimas diarias a 1.7, lo que representa una disminución del 32 por ciento respecto al 2024 y en los delitos de alto impacto pasó de 95.4 a 73.9, es decir una reducción del 23 por ciento.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025, fueron detenidas 2 mil 426 personas por delitos de alto impacto, destacando 17 arrestos relevantes en 2025, se aseguraron más de 500 armas de fuego, así como 921 kilos de drogas y se desmanteló un laboratorio.

Asimismo, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, se creó un Mando Unificado en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, que contempla el despliegue de 14 mil 914 elementos. También, con la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en todo el estado, existe una reducción del 38 por ciento en la incidencia, se han detenido 826 personas, de los cuales 49 eran objetivos prioritarios y se han abierto 776 carpetas de investigación.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, detalló que, como parte del eje de Atención a las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, la Mesa de Paz tuvo 311 sesiones estatales, cuatro interregionales, 10 mil 312 regionales y se concretaron 614 acuerdos. Se realizaron 713 Jornadas de Paz en todo el estado, en las que participaron más de 218 mil personas. Adicionalmente a ello, con el Plan Integral de la Zona Oriente, se brindaron 317 mil atenciones en 27 colonias, se realizaron 20 mil 469 visitas Casa por Casa, se instalaron 54 Comités de Paz, 28 Ferias de paz y se recuperaron seis espacios públicos. Y con Sí al Desarme, Sí a la Paz, del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 se canjearon en 53 municipios mil 995 armas de fuego: mil 124 cortas y 332 largas.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, resaltó que las visitas para revisar los resultados en seguridad en cada entidad fortalecen la cooperación institucional y se convertirá en una estrategia histórica para generar bienestar en todo el país, ya que se informa a la ciudadanía los avances en esta materia.

El secretario de seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Carrillo, dio a conocer que en el marco del Mundial de Futbol 2026 se realiza una inversión en inteligencia artificial especializada para realizar consultas en tiempo real que identifiquen a personas y vehículos con reportes relacionados a algún delito, el cual se implementará a partir de abril.