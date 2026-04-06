México

Analizarán destitución de tres policías que robaron más de 3 millones de pesos en CDMX

Los uniformados estuvieron involucrados en el robo a un conductor en la capital

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Los policías ya fueron vinculados a proceso por el robo del dinero en efectivo. (Foto: SSC)

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que los tres policías involucrados en el robo de más de 3 millones de pesos a un conductor se encuentra en proceso de ser destituidos de la corporación.

Durante el informe de seguridad, realizado este lunes 6 de abril, el funcionario detalló que los uniformados ya fueron vinculados a proceso luego de su detención el pasado 2 de abril. Asimismo, se encuentran en un proceso de reparación del daño a la víctima.

“La Dirección General de Asuntos Internos está ya trabajando en la investigación, enviará un dictamen, como es nuestro procedimiento, a la Comisión de Honor y Justicia con una propuesta de destitución”, comentó.

Es así que la SSC se mantiene pendiente de la resolución emitida por parte de la Comisión de Honor y Justicia para realizar la destitución de los uniformados, en caso de que así se decida.

Pablo Vázquez Camacho. REUTERS/Henry Romero
Pablo Vázquez Camacho. REUTERS/Henry Romero

Así fue el robo millonario

El pasado jueves 2 de abril, tres policías de tránsito de la Ciudad de México fueron detenidos luego de ser señalados por su presunta implicación en el robo de más de tres millones de pesos a un conductor que transitaba por la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, de acuerdo con la denuncia, los uniformados habrían interceptado una camioneta procedente del Estado de México y sustraído dos bolsas con dinero en efectivo. El vehículo, conducido por la víctima, fue detenido bajo el pretexto de una inspección.

Luego de ser despojado de sus pertenencias, el conductor presentó una denuncia que permitió activar un monitoreo de las unidades policiales implicadas.

Como parte del seguimiento, las autoridades lograron localizar dos vehículos en los que se desplazaban los uniformados, por lo que fueron interceptados en dos puntos de la capital: la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la segunda ubicación en Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Al realizar una revisión, los policías localizaron una bolsa que contenía 2 millones de pesos, mientras que otra sumaba 1 millón 906 mil 317 pesos. Además del dinero, los agentes tenían en su poder teléfonos móviles de alta gama.

Detienen a tres policías por robo de más de 3 millones de pesos en CDMX
Algunos de los indicios asegurados (Especial)

El arresto de los tres policías, de 28, 32 y 36 años de edad, derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público, donde se inició la investigación bajo el protocolo especial para delitos cometidos por servidores públicos.

“La SSC no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución”, afirmó la corporación tras los hechos.

De acuerdo con informes, los tres policías fueron identificados como Jorman Brigel A. B., Roberto Carlos G. O. y Brayan R. C., quienes ya enfrentan el proceso legal correspondiente tras el robo millonario.

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