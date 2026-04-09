Alejandro Macías advierte sobre sueros vitaminados: “no tienen ningún beneficio”

Alejandro Macías habla sobre el suero vitaminado. Crédito: Twitter Alejandro Macías

La ciudad de Hermosillo, Sonora, se encuentra consternada tras la reciente noticia de muertes vinculadas al uso de sueros intravenosos con vitaminas. La tragedia ha puesto en evidencia los peligrosos riesgos de estas prácticas, que suelen promocionarse como soluciones rápidas para la fatiga, pero carecen de sustento científico y pueden derivar en consecuencias fatales.

El doctor Alejandro Macías, publicó un video en su cuenta oficial de X, donde explica las complicaciones en la salud de las personas al aplicarse esta sustancia.

Riesgos y consecuencias de las terapias intravenosas con vitaminas

Personas que buscan aliviar el cansancio acudieron a colocarse sueros con vitamina B, vitamina C, electrolitos y magnesio. Sin embargo, tales combinaciones, frecuentes en gimnasios o spas, no solo carecen de utilidad comprobada, sino que pueden exponer a los usuarios a graves complicaciones.

De acuerdo con el especialista, las terapias intravenosas permiten que cualquier sustancia ingrese directamente al torrente sanguíneo, superando todas las barreras naturales del cuerpo. Si la solución está contaminada, existe el riesgo de que la infección se disemine rápidamente, provocando cuadros como la sepsis o el choque séptico, que pueden resultar letales.

Además, los efectos adversos no se limitan a infecciones: pueden presentarse flebitis, trombosis, sobrecarga de líquidos en personas con enfermedades previas, alteraciones de electrolitos y reacciones alérgicas incluso a las propias vitaminas.

Alertan por riesgos del suero vitaminado tras muertes en Hermosillo.

El uso de estos procedimientos fuera de un entorno hospitalario, como en spas, gimnasios o domicilios, agrava la situación. En estos lugares, la atención ante una complicación grave es limitada, lo que aumenta el riesgo de desenlaces fatales.

Este hecho demuestra que la administración de sueros con vitaminas no solo es innecesaria para tratar la fatiga, sino que implica exponer la salud a un riesgo que no se justifica por ningún beneficio real. La terapia intravenosa, aunque fundamental en medicina bajo indicación profesional, no está exenta de peligros y debe reservarse para casos estrictamente justificados.

“No vale la pena asumir esos riesgos para situaciones que en las que no te van a servir, no tienen ningún beneficio y estás tomando un riesgo absolutamente innecesario”, declaró Macías.

Procedimiento del suero vitaminado

El proceso de suero vitaminado consiste en la administración intravenosa de una mezcla de vitaminas, minerales y electrolitos, disueltos en una solución estéril, que se introduce directamente al torrente sanguíneo mediante una vena. Estas infusiones, que suelen durar entre 20 y 60 minutos, se promocionan para aumentar la energía, fortalecer el sistema inmunológico y reducir el estrés, aunque no existen evidencias sólidas que respalden estos beneficios.