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¿Tu casa del Infonavit ya es tuya si el titular fallece? El trámite que debes hacer para liberar la deuda de inmediato

Aunque existe un respaldo que elimina el adeudo, la familia debe gestionarlo para evitar cargos acumulados y avanzar hacia la liberación de la propiedad

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Solo ciertas personas pueden obtener el beneficio del pago del 10% de su mensualidad.
El seguro de vida Autoseguro por Defunción de Infonavit cubre el saldo pendiente del crédito de vivienda en caso de fallecimiento del titular. - (Jesús Avilés / Infobae)

Cuando una persona con crédito de vivienda fallece, el compromiso financiero no se transfiere a sus familiares. Sin embargo, el proceso no se resuelve por sí solo: es indispensable realizar un trámite para activar el beneficio que cancela el adeudo y permite regularizar la situación del inmueble.

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), todos los financiamientos incluyen un seguro de vida llamado Autoseguro por Defunción. Este mecanismo está diseñado para liquidar el saldo pendiente en caso de muerte del acreditado, evitando que terceros tengan que continuar con los pagos.

El punto clave es actuar a tiempo. Mientras no se inicie el procedimiento, el sistema puede seguir generando intereses, lo que complica la situación administrativa de la vivienda.

Documentos necesarios para iniciar el trámite

El trámite para liberar la deuda hipotecaria tras el fallecimiento de un acreditado exige acudir al Centro de Servicio Infonavit con documentación específica.
El trámite para liberar la deuda hipotecaria tras el fallecimiento de un acreditado exige acudir al Centro de Servicio Infonavit con documentación específica.

Para hacer válido este seguro, la persona encargada debe acudir a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza correspondiente y presentar:

  • Acta de defunción del titular, junto con su identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento de quien realiza el trámite
  • Identificación oficial vigente de la persona solicitante

    • Con estos requisitos, se puede solicitar la liberación del adeudo y comenzar el proceso para cancelar la hipoteca.

    Qué ocurre con la vivienda tras liberar la deuda

    Entre los documentos requeridos por Infonavit destacan el acta de defunción del titular y las identificaciones oficiales del solicitante y heredero.
    Entre los documentos requeridos por Infonavit destacan el acta de defunción del titular y las identificaciones oficiales del solicitante y heredero.

    Una vez validada la información, el seguro cubre el crédito restante. Esto permite que la propiedad pase a manos de los beneficiarios designados previamente, ya sea en el contrato del crédito o mediante un testamento.

    En otras palabras, no se hereda ninguna carga financiera, solo el bien inmueble.

    Este procedimiento tiene sustento legal en el artículo 51 de la Ley del Infonavit, que respalda la existencia de este tipo de protección para los trabajadores.

    Recomendaciones para evitar complicaciones

    Infonavit
    Contar con un testamento actualizado ayuda a prevenir conflictos familiares y facilita la asignación y transmisión de la vivienda después del fallecimiento. - / Infonavit

    Es importante dejar en orden los documentos personales y avisar a alguien de confianza dónde se encuentran, ya que serán necesarios en caso de fallecimiento. Incluir papeles como identificaciones, escrituras, pólizas de seguros y estados de cuenta ayuda a que familiares o herederos realicen gestiones bancarias, notariales y legales sin demoras ni complicaciones innecesarias.

    Contar con un testamento facilita la asignación clara de la vivienda y previene conflictos entre familiares. Este documento permite expresar la voluntad sobre el destino de los bienes y contribuye a evitar disputas que pueden alargar los procesos de sucesión.

    Actuar con previsión no solo agiliza los trámites, también garantiza que el patrimonio llegue a quien corresponde sin obstáculos administrativos. Dejar instrucciones precisas y actualizadas brinda certeza jurídica a los herederos y protege el legado familiar.

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