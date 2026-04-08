¿Quieres una casa de más de un millón de pesos? Esto es lo que debes ganar al mes para que el Infonavit o el banco te den un crédito

En México los créditos hipotecarios cubren compra, construcción o remodelación de vivienda, con plazos de entre 10 y 30 años y diferentes esquemas de pago (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de créditos hipotecarios en México permite a miles de familias acceder a la vivienda propia mediante financiamiento a largo plazo, gestionado tanto por bancos como por organismos públicos.

Estos créditos hipotecarios consisten en préstamos que se otorgan para comprar, construir o remodelar una vivienda, y se pagan a través de mensualidades durante varios años, con tasas de interés que pueden variar según la institución y el perfil del trabajador.

El monto máximo que cada persona puede obtener depende principalmente de su capacidad de pago, la cual se calcula sobre el ingreso mensual declarado y otros factores financieros.

En México un crédito hipotecario funciona bajo esquemas de pagos fijos o variables, en plazos que suelen ir de 10 a 30 años.

El inmueble adquirido queda como garantía del préstamo, lo que significa que, en caso de incumplimiento, la entidad financiera puede recuperar la propiedad. La oferta de productos es diversa: seguros de vida, desempleo o daños pueden estar ligados al crédito, y los pagos mensuales incluyen capital, intereses y, en ocasiones, seguros.

Requisitos y criterios para acceder a un crédito hipotecario

Para solicitar un crédito hipotecario en el país se deben cumplir ciertos requisitos que varían según la institución, pero que generalmente incluyen:

Tener al menos 18 años.

Comprobar ingresos estables.

Contar con historial crediticio positivo.

Presentar documentación, como identificación oficial, comprobantes de ingresos y comprobante de domicilio.

Las entidades financieras evalúan: El nivel de endeudamiento. La capacidad de pago. El comportamiento financiero del solicitante antes de aprobar el crédito.



El proceso de aprobación implica revisar que la persona tenga ingresos suficientes para cubrir las mensualidades del préstamo, sin que deba comprometer más del 30% al 40% de su salario en el pago de la hipoteca. Además, algunos organismos como Infonavit o Fovissste exigen cierta antigüedad laboral y aportaciones específicas si el crédito es gestionado por estos entes.

Existen distintos tipos de créditos, incluyendo los otorgados por bancos y los programas públicos. La selección depende de factores como ingresos, historial crediticio y preferencias personales.

¿Cuánto se debe ganar para recibir un préstamo de $1,000,000?

La cantidad de dinero que una persona puede obtener mediante un crédito hipotecario está directamente relacionada con su nivel de ingresos. Por ejemplo, según la calculadora de la página oficial de Infonavit, para acceder a un crédito de $1,000,000, es necesario contar con un sueldo mensual de $31,000 mensuales. Esta herramienta permite a los usuarios estimar de manera personalizada el monto del crédito al que podrían acceder según su salario y aportaciones acumuladas.

Simulador de crédito Infonavit (Captura de pantalla Infonavit)

La simulación de crédito toma en cuenta variables como salario base, edad, saldo en la subcuenta de vivienda y otros factores para determinar el monto máximo posible.

Este cálculo es fundamental para que los solicitantes tengan una expectativa realista sobre el tipo de vivienda que pueden adquirir y las mensualidades que deberán pagar durante el plazo elegido.

Este enfoque busca evitar el sobreendeudamiento y asegurar que el crédito sea sostenible para el trabajador, adaptando las condiciones del préstamo a la situación financiera de cada solicitante.

Papel de las instituciones: bancos y organismos públicos como Infonavit

En México, los créditos hipotecarios son ofrecidos tanto por bancos privados como por organismos públicos, siendo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) uno de los principales actores. Infonavit otorga créditos a los trabajadores, mientras que los bancos atienden a un público más amplio, incluyendo a trabajadores independientes y personas con distintos perfiles de ingreso.

Cada institución define sus propios criterios de elegibilidad, tasas de interés y plazos. Infonavit, por ejemplo, adapta el monto del crédito a las aportaciones laborales y el salario registrado, mientras que los bancos toman como referencia el historial crediticio, ingresos y capacidad de endeudamiento del solicitante.