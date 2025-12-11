Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Algunos de los paquetes asegurados (Facebook/Alejandra Araya Periodista)

Las autoridades de Costa Rica detuvieron a cuatro personas, una de ellas identificadas como un sujeto de origen mexicano y quien al parecer era el el encargado de la supervisión y control de los envíos de droga. La estructura estaría ligada con el Cártel de Sinaloa y llevaba un cargamento de cocaína.

El arresto de las cuatro personas fue registrado por medios locales de Costa Rica, tales como Proceso Digital, La Nación y CR Prensa. Los reportes indican que fue realizado durante la madrugada del 9 de diciembre, en inmediaciones de del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste.

Las labores de los agentes fueron decomisados 400 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un compartimiento escondido.

Una investigación sobre un grupo dedicado al tráfico aéreo de drogas mostró que Costa Rica al parecer estaba siendo usada como un puente para cargar aeronaves con droga.

Un mexicano entre los detenidos

Según los reportes, los sujetos capturados fueron identificados como:

La droga fue incautada (Facebook/Alejandra Araya Periodista)

Takashima Montoya, un individuo de origen mexicano de 44 años

Carvajal Duarte, de 51 años, originario de Costa Rica y sin antecedentes

Rodríguez Ramírez, también de Costa Rica, un sujeto de de 50 años que cuenta con antecedentes delitos de tráfico internacional de drogas , robo agravado e infracción a la Ley de Caza y Pesca

Castillo García, costarricense de 36 años, sin antecedentes

Como parte del operativo también fueron incautadas lámparas de iluminación, combustible, llantas de avioneta, radios de comunicación. Las lámparas mencionadas sería usadas para guiar a los pilotos que usan pistas clandestinas.

De igual manera, es reportado el aseguramiento de un par de viviendas en Guanacaste, sitio en el que hay otros indicios que estaría relacionados con el caso.

Imágenes compartidas por la periodista Alejandra Araya en sus redes sociales muestra algunos de los paquetes asegurados por las autoridades costarricenses, algunos de los cuales cuentan con la imagen de la marca de autos Porsche, además, uno de los tabiques con droga tenía impresas las letras CORUM.

Tres de los detenidos son originarios de Costa Rica (Facebook/Alejandra Araya Periodista)

"La acción policial logró la detención de cuatro personas; uno de ellos es un mexicano, este grupo estaría ligado al cartel de Sinaloa“, destacó Araya.

Elementos de la Policía de Control de Drogas (PCD) en conjunto con efectivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) fueron los encargados del operativo.

Mexicanos detenidos en Costa Rica con cocaína

Cabe recordar que a mediados de abril pasado tres mexicanos fueron detenidos en Costa Rica debido a que transportaban 840 kilos de cocaína.

Los mexicano se encontraban a bordo de un yate con bandera de EEUU Crédito: Facebook/seguridadcrc

Los sujetos fueron asegurados cuando iban en un yate, que contaba con un doble fondo, el cual fue usado para esconder la droga, además, la unidad llevaba una bandera de Estados Unidos. En dicha ocasión, la agencia de noticias EFE destacó que el vehículo marítimo tenía un valor que supera el millón de dólares.