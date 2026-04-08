México

Pati Chapoy pide disculpas en medio de ataques contra conductores de Ventaneando por respaldo a El Patrón

Linet Puente denunció haber recibido amenazas debido a su vínculo laboral con el exluchador de la WWE, actualmente procesado por cargos de violencia de género

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Pati Chapoy sonriendo con una blusa amarilla en primer plano; en un círculo, Alberto del Río y otra persona sentados en sillas rojas y amarillas
Pati Chapoy, presentadora de televisión, se disculpa por haber recibido en su programa al exluchador Alberto del Río, visible en el recuadro. (Pati Chapoy: Facbook / Ventaneando: YouTube)

Pati Chapoy, titular del programa Ventaneando, sorprendió a su audiencia al ofrecer disculpas públicas por abrirle un espacio a Alberto “N”, alias “El Patrón”.

El exluchador de la WWE enfrenta cargos penales por presunta violencia de género contra su esposa, la deportista de alto rendimiento Mary Carmen Rodríguez Lucero.

Las expresiones de la comunicadora surgen en medio de ataques y señalamientos contra parte de su equipo, especialmente contra Linet Puente, quien en X —antes Twitter— denunció recibir insultos y amenazas por su vínculo laboral con Alberto “N” en el reality show La Granja VIP.

Pati Chapoy: “Una disculpa de parte de televisión Azteca”

Alberto “N” enfrenta un proceso penal en San Luis Potosí por presunta violencia de género. El martes, autoridades locales confirmaron que Rodríguez Lucero ratificó su denuncia.

Al abordar el tema, Pati Chapoy lamentó la situación. Luego ofreció una disculpa a la audiencia del canal por la inclusión del exluchador en diversos programas, incluido Ventaneando: “Una disculpa de parte de televisión Azteca, no de la persona que lo contrató para La Granja”, destacó.

La postura se alinea con los motivos expuestos por Chapoy para negarse a recibir en el foro del programa a Alfredo Adame, ganador de La Granja VIP, cuyas opiniones de alto calado machista contra su expareja, Mary Paz Banquells, han sido repudiadas por la periodista.

Hombre con cabello oscuro y barba, vistiendo camiseta blanca con cuello en V, posa frente a un fondo con logos de la Guardia Civil Estatal. Ojos cubiertos por barra negra
Alberto "N", exluchador, posa para una foto policial tras su detención en San Luis Potosí por presunta violencia de género. (Captura de pantalla: X)

Linet Puente denuncia ataques

Paralelamente, Linet Puente, reportera y conductora de la emisión televisiva, denunció una campaña de odio en su contra.

Señaló que su pasada participación en La Granja VIP, donde llegó a empatizar con Alberto “N”, ha derivado en ataques desmedidos en su contra.

“Para todos los que están pasando por mis redes a dejar su mier** xq aparentemente yo soy responsable de los actos de ‘El Patrón’, solo porque mostré simpatía por él en varios momentos de La Granja (por lo que hacía dentro del reality) les pido que vayan a TRATARSE. Fin del comunicado”, escribió.

Captura de pantalla de un feed de Twitter mostrando un tuit de Linet Puente en el que denuncia acoso, con su foto de perfil, el texto del tuit y respuestas
Linet Puente publica un tuit en el que denuncia acoso digital y ataques por mostrar simpatía hacia Alberto del Río, refiriéndose al caso como una situación que ha generado controversia en sus redes sociales. (Captura de pantalla: X)

Aunque subrayó que nunca respaldaría a un violentador, usuarios de X argumentaron que la presión que enfrenta se debe a que, durante su participación como panelista en el programa, fue crítica con Eleazar Gómez, actor encarcelado por el mismo delito en 2020, pero empática con Alberto “N”.

“Ahora resulta que todos son expertos aquí y hasta brujos para predecir lo que iba a pasar”, respondió Puente a una crítica directa.

3 puntos clave del caso de “El patrón”

El proceso penal se encuentra en una etapa inicial; sin embargo, en caso de que el exluchador sea hallado culpable, podría pasar varios años en prisión.

  • Pena estimada: Alberto “N” podría enfrentar una pena de hasta 7 años de prisión.
  • Situación legal: Su esposa ratificó la denuncia por agresiones físicas, lo que ha avanzado la investigación penal por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.
  • Agravantes: Algunos reportes mencionan que, dependiendo de los hallazgos y el tipo de lesiones, podrían considerarse agravantes por crímenes de género.

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