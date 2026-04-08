La ministra María Estela Ríos reconoce la existencia de persecución política: “Ni modo, así es”

Ríos plantea el riesgo de que la ausencia de límites en la prescripción podría prestarse a persecución política en el país. REUTERS/Henry Romero

Durante la sesión pública de hoy 8 de abril la ministra de la SCJN, María Estela Ríos, reconoció la existencia de persecución política en México.

La ministra Ríos argumentó durante su exposición que “O sea, se, sí me deja en duda porque es cómo manejamos un equilibrio entre el derecho de las personas a que no sean juzgadas en cualquier momento y no pueda ser materia usado para una persecución política, porque también se da en nuestro país, ¿no? Ni modo, así es. Pero tampoco que queden impunes."

Hasta la redacción de esta nota, la ministra de la SCJN no ha hecho algún posicionamiento público sobre el comentario realizado.

Ministra Estela Ríos se posiciona en torno al tema la prescripción del peculado

La ministra hizo el comentario mientras se discutía la posibilidad de que el peculado pudiera prescribir. Crédito: YouTube/Suprema Corte de Justicia de la Nación

En su intervención durante la discusión sobre la prescripción del peculado en la SCJN, Ríos señaló que existen elementos probados sobre la disposición de dineros públicos y la omisión en el pago de salarios. Para la ministra, este hecho resulta “igualmente grave que se les privara del derecho a la salud, porque se les priva de su medio de subsistencia”.

Ríos expuso que el análisis del tema le genera “mucha duda porque considero igualmente importante e igualmente grave que se prive a los trabajadores de su salario y estas personas hayan dispuesto de esos dineros para, para, o para su beneficio personal”. La ministra confesó que mantiene la duda sobre declarar el delito como imprescriptible.

La ministra María Estela Ríos sostiene que compartió el análisis realizado por las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel respecto a las facultades para fijar plazos de prescripción. El debate se concentra en la interpretación del artículo 14 constitucional, el cual establece que los plazos de prescripción no pueden ser menores a tres años, pero no fija un límite superior para la imprescriptibilidad del delito.

Posteriormente, hizo el comentario sobre la persecución política.

Otro comentario controversial de la ministra María Estela Ríos

La ministra María Estela Ríos desató polémica al afirmar que una persona nacida in vitro no forma parte de la familia. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La sesión del Pleno de la SCJN, celebrada el pasado 10 de marzo, estuvo marcada por la controversia generada por la ministra María Estela Ríos, quien al fijar su posición sobre el alcance de la Fiscalía Especializada para la Atención de Mujeres en Chihuahua, afirmó que una persona nacida “in vitro” no forma parte de la familia, comentario que desató críticas y debate público.

Al exponer su postura, Ríos evocó el caso de Campo Algodonero, promotor de cambios en la defensa de derechos de las mujeres, y planteó: “Digo, salvo quien haya nacido, eh, no sé, mediante un ¿qué? Un... ¿Cómo le llaman estos? In vitro, que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia”, frase que de inmediato provocó críticas en redes sociales.

En ese mismo razonamiento, la ministra señaló: “Mujeres y hombres formamos parte de la familia”, en un intento de argumentar el núcleo familiar como contexto de protección y violencia.

La SCJN resolvió que las víctimas de violencia de género en Chihuahua deberán contar con atención exclusiva de una Fiscalía Especializada, lo que llevó al tribunal a invalidar disposiciones que extendían la competencia de esa fiscalía para involucrarse en conflictos familiares.