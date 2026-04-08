Generación Z México anuncia el cierre de su cuenta de Instagram, “NO NOS VAN A CALLAR”

La organización Generación Z México denuncia la eliminación imprevista de su cuenta de Instagram por parte de Meta sin posibilidad de defensa. Crédito: Cuartoscuro

La organización Generación Z México denunció este 7 de abril que Meta eliminó sin previo aviso ni posibilidad de defensa su cuenta oficial de Instagram (@somosgeneracionzmx), dedicada a activismo, visibilización de abusos y denuncias de injusticias en México.

Según el comunicado de Generación Z México publicado en X, la desaparición de la cuenta ocurre a dos semanas de una movilización nacional contra la inseguridad, convocada por el grupo.

El colectivo afirma que no cometió fraude ni prácticas comerciales irregulares y resalta: “No vendemos nada, no estafamos a nadie. No hay fraude y aun así, Meta decidió eliminar nuestra cuenta sin permitirnos apelar”. Advierten que esta remoción habría eliminado todo su archivo de trabajo y la comunidad construida.

Generación Z México recuerda situaciones similares, como la ocurrida a Miguel Meza, e informa que cuenta con el respaldo de organizaciones como @article19mxca y otros actores que buscan que Meta reconsidere la decisión. Añaden que hasta el momento no han recibido respuesta de la empresa y solicitan apoyo difundiendo su caso para presionar una revisión.

En el mensaje publicadoen su cuenta de X, el grupo pregunta: “¿Censura o casualidad? ¡NO NOS VAN A CALLAR!”

Convocan a marcha en la CDMX este 8 de abril contra la gentrificación

Organizaciones civiles denuncian que el PGD favorece megaproyectos inmobiliarios y promueve la gentrificación en diversas zonas de la capital. (Cuartoscuro)

La convocatoria para marchar contra el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México reúne a colectivos y organizaciones ciudadanas que acusan a las autoridades de imponer un modelo de planeación urbana que favorecería la concentración de poder y el avance de megaproyectos inmobiliarios sobre el tejido social y ambiental.

Organizaciones denuncian la falta de una consulta incluyente. La marcha está programada para este miércoles 8 de abril a las 10:00 am y partirá de la estación San Antonio Abad del Metro con la exigencia de replantear el PGD, al considerar que prioriza los intereses inmobiliarios y habilita la gentrificación en distintas zonas de la capital.

Los manifestantes alertan que el PGD definiría el rumbo de la Ciudad de México durante los próximos 20 años, bajo lineamientos que consideran insuficientes para garantizar la protección del suelo de conservación y los derechos de los pueblos originarios.

Organizaciones como el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac sostienen que las actuales reglas de consulta abren la puerta a que el Instituto de Planeación realice cambios o adiciones al proyecto sin notificar debidamente a los involucrados.

El gobierno sostiene que la consulta es el eje del Plan General de Desarrollo

Eduardo Rodríguez, coordinador de Consulta Pública capitalina, afirma que el PGD intenta traducir las demandas ciudadanas en políticas públicas de largo plazo. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

De acuerdo con Eduardo Rodríguez, coordinador de la Oficina de Consulta Pública y Participación Social, el PGD es el instrumento base para la planeación urbana de largo plazo, construido supuestamente a partir de la consulta a la ciudadanía. Rodríguez indica que el documento busca traducir las demandas sociales en políticas públicas que guíen el desarrollo de la ciudad.

Rodríguez detalla que el PGD se organiza en tres ejes: urbanismo socioambiental, reconocimiento del sistema de cuidados y directrices para garantizar derechos ciudadanos. Agrega que el plan contiene 22 líneas de acción alineadas con los derechos establecidos en la Carta Magna local.

Durante la inauguración del Segundo Foro Capital y Metrópolis, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina subrayó la premisa de escuchar las aspiraciones de la ciudadanía para convertir sus demandas en decisiones de planeación.