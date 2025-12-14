La Generación Z se marchitó

Imágenes de la marcha convocada por la "Generación z" que fue desde el Ángel de Independencia al Palacio de Bellas Artes Crédito: Diego Alva/Infobae México

La Marcha de la Generación Z terminó siendo un evento de protesta con poca convocatoria, encabezado por gente de edades mayores a lo esperado y con una visible desorganización.

El objetivo principal, según los voceros del movimiento, era alzar la voz por todas las personas desaparecidas en el país, pero mientras avanzaba el contingente, la marcha repleta de sexagenarios comenzó a tomar otras posturas, dejando ver que en ese mitin lo que escaseaba era la Generación Z.

El movimiento pensaba postrarse sobre el Zócalo capitalino para realizar sus actividades, pero esos planes cambiaron cuando se enteraron que frente a Palacio Nacional se encontraba la Feria de los Artesanos.

Durante el recorrido no hubo conatos de bronca, dejando en conclusión una movilización desorganizada pero pacífica.

Cómo comenzó la marcha de la Generación Z

14 de diciembre de 2025, eran las 10:30 de la mañana en el Ángel de la Independencia, autoridades y medios de comunicación esperaban una gran concentración de jóvenes protestando y expresando su descontento contra la actual situación de seguridad en el país.

Los antecedentes apuntaban a que habría posibles confrontaciones, tal y como había sucedido el pasado 15 de noviembre, cuando los ánimos se encendieron entre asistentes e integrantes del presunto bloque negro, contra autoridades capitalinas.

La indicación de los dirigentes mediante redes sociales fue clara: “Nos vemos a las 10:30 horas, esperaremos 30 minutos y a las 11 de la mañana partiremos hacia el Zócalo capitalino, sin embargo, las cosas cambiaron.

Al frente de la marcha de la Generación Z estaba Iván Rejón, vocero del movimiento y una de las primeras personas en arribar al sitio.

Iván, Rejón, vocero del movimiento Generación Z. Crédito: Diego Alva/Infobae México

En entrevista con los medios, Iván aclaró ciertos puntos, destacando que se esperaba una convocatoria de al menos 300 asistentes y que el movimiento se deslindaba totalmente del bloque negro, asimismo, detalló que las marchas de la Generación Z son totalmente apartidistas.

Rejón informó a los medios que la marcha no llegaría hasta el Zócalo como se esperaba, debido a que los organizadores querían respetar a los comerciantes que estaban instalados en en aquel sitio como parte de la Feria de Artesanos.

Durante la entrevista, Iván indicó que estas son las causas que busca señalar el movimiento de la Generación Z:

Solución a la presunta crisis de desaparecidos

Petición de espacios de salud con insumos suficientes

Apoyo psicológico en las escuelas

Fin del fuero político

Transparencia en el presupuesto público

Fin a la extorsión de los agricultores mexicanos

Posterior a ese acercamiento comenzaron a llegar los asistentes, sin embargo no era lo que se esperaba, debido a que la gran mayoría era gente adulta, lo que dejaba ver que la marcha de la Generación Z tenía de todo menos jóvenes.

Asistentes de la Marcha de la Generación Z. Crédito: Diego Alva/Infobae México

Tras 15 minutos de retraso comenzó la movilización, la cual estuvo repleta de gente mayor, carteles en contra de la presidenta de México, señalamientos de un presunto narcoestado y una aparente afinidad política, señalada por ellos mismos.

Transcurso de la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México

Reportes de autoridades en el sitio señalaron extraoficialmente que aproximadamente hubo 300 personas en la movilización.

Un pequeño número de asistentes pertenecía la generación Z, lo que más se veía eran adultos de entre 40 y 60 años.

Según los organizadores, la movilización sería pacífica y en silencio, sin embargo, algunos adultos mayores no hicieron caso a las indicaciones y gritaron consignas durante el recorrido.

Una manifestación recorrió desde Paseo de la Reforma hasta Bellas Artes, protestando contra el gobierno, la corrupción y la denominada 'Agenda 2030'. Los oradores pidieron justicia por los desaparecidos y llamaron a la unidad nacional. Infobae México

“Fuera Sheinbaum”, “no son socialistas, son terroristas” y “fuera Morena”, son algunas de las protestas que se escucharon durante el primer tramo recorrido por los manifestantes, el cual fue desde el Ángel de la Independencia, hasta la esquina de Paseo de la Reforma y avenida Juárez, donde el contingente se detuvo.

Esa pausa fue utilizada por los organizadores para expresar sus inconformidades, y de paso, cantar el himno nacional.

“Estábamos mejor con el PAN” y “el PAN sí hacía bien las cosas”, fueron algunos de los testimonios que Infobae México pudo documentar durante esa pausa, lo que indicaría que entre los asistentes hubo gente con afinidades políticas concretas.

Carteles de los manifestantes durante la marcha de la Generación Z. (Infobae México)

Tras casi 10 minutos el recorrido continuó, llegando hasta el cruce de la Av Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas. En ese sitio la marcha tuvo oportunidad de continuar hasta el Zócalo, sin embargo, los organizadores decidieron parar, analizar la situación y definir su rumbo.

Los reclamos se hacían presentes en el sitio, algunos querían continuar y otros no. Entre las personas que buscaban seguir, hubo un joven que señaló directamente a los adultos mayores del movimiento, declarando que era obvio que era gente afín al PRI y al PAN.

“Uno que viene de independiente se da cuenta de cómo están las cosas, ellos son del PAN, esto es una burla, están utilizando la bandera de la Generación Z de los jóvenes para promover sus marchas”, declaró una de las pocas personas realmente pertenecientes al rango de edad convocado.

Asimismo, hubo un pequeño grupo que apuntaban con “valentía” que su objetivo era llegar a toda costa al Zócalo, motivando a otros asistentes para que se lograra la misión. Ese reducido contingente se envalentonó y tras recorres algunas calles terminó disolviéndose.

Mientras tanto, en el Eje Central, uno de los voceros de la marcha de la Generación Z confirmaba lo esperado, no avanzarían más, en ese momento el evento comenzó a disolverse, dejando un grupo reducido de personas en el sitio.

Mitin y performance la Generación Z

Las actividades planeadas por el contingente tuvieron que realizarse en el Eje Central, entre un público lleno de todo, menos jóvenes.

Se encendieron velas en memoria de los desaparecidos en el país, se repartieron rosas blancas en el sitio y se realizó un minuto de silencio por todas las victimas de México, todo entre un público de aproximadamente 40 personas, entre los cuales escaseaba la generación Z.

Fin de la marcha de la Generación Z. (Infobae México)

Y así, después de casi tres horas de recorrido, la marcha llegó a su fin y los asistentes comenzaron a dispersarse. Sobre el asfalto quedaron las velas y las rosas blancas, mientras el contingente se reducía en número.

La denominada Generación Z, tantas veces presentada como motor de cambio y renovación, mostró una imagen deslucida cuando intentó manifestarse otra vez.

El entusiasmo inicial se apagó al enfrentar la escasa presencia de quienes debían protagonizar el acto, dejando a la vista una generación que, al menos en esta ocasión, renunció a ocupar el lugar central que muchos le asignan.

Así, la Generación Z se marchitó en esta ocasión, envuelta en la ausencia de esos jóvenes que tantas veces se asocian con la transformación social.