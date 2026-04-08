Galletitas de zanahoria y coco: saciantes, bajas en azúcar y ricas en betacarotenos

Un snack saludable puede ser tan rico y tentador como cualquier golosina. Las galletitas de zanahoria y coco logran ese equilibrio: son crocantes, dulces y llenas de fibra, perfectas para sumar energía natural a cualquier momento del día.
Son ideales como merienda, colación para el colegio o para llevar en la vianda, y gustan tanto a chicos como a grandes.
La zanahoria aporta betacarotenos, humedad y dulzor natural, mientras que el coco suma textura y grasas saludables. Además, al usar harina integral y poco endulzante, estas galletas son más nutritivas y saciantes que las industriales.
Receta de galletitas de zanahoria y coco
La base es zanahoria rallada, coco rallado, harina integral y un toque de aceite neutro. Son fáciles, económicas y se pueden adaptar a versión sin azúcar o vegana.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Cocción: 15-18 minutos
Ingredientes
- 1 taza de zanahoria rallada fina (aprox. 1 zanahoria grande)
- 1 taza de harina integral (puede ser común o mezcla con avena)
- 1/2 taza de coco rallado
- 1 huevo grande (o 1 cucharada de chía hidratada en 3 de agua para versión vegana)
- 2-3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o stevia (a gusto)
- 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz, coco)
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletitas de zanahoria y coco, paso a paso
- Precalentar el horno a 170°C.
- En un bol grande, mezclar la zanahoria rallada, el coco, el azúcar y el aceite.
- Agregar el huevo (o el reemplazo vegano), la esencia de vainilla y la pizca de sal.
- Incorporar la harina integral y el polvo de hornear. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y maleable.
- Formar bolitas y aplanarlas sobre una placa con papel manteca o silicona.
- Hornear 15-18 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
- Dejar enfriar antes de guardar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 18-20 galletitas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 65
- Grasas: 3 g
- Carbohidratos: 8 g
- Proteínas: 1,5 g
Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se pueden conservar?
En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.