Galletitas de zanahoria y coco: saciantes, bajas en azúcar y ricas en betacarotenos

Te decimos la receta completa para que la prepares fácil desde casa

galletas zanahoria y coco -México- 8 abril
(Gemini)

Un snack saludable puede ser tan rico y tentador como cualquier golosina. Las galletitas de zanahoria y coco logran ese equilibrio: son crocantes, dulces y llenas de fibra, perfectas para sumar energía natural a cualquier momento del día.

Son ideales como merienda, colación para el colegio o para llevar en la vianda, y gustan tanto a chicos como a grandes.

La zanahoria aporta betacarotenos, humedad y dulzor natural, mientras que el coco suma textura y grasas saludables. Además, al usar harina integral y poco endulzante, estas galletas son más nutritivas y saciantes que las industriales.

Receta de galletitas de zanahoria y coco

La base es zanahoria rallada, coco rallado, harina integral y un toque de aceite neutro. Son fáciles, económicas y se pueden adaptar a versión sin azúcar o vegana.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Cocción: 15-18 minutos
Ingredientes

  1. 1 taza de zanahoria rallada fina (aprox. 1 zanahoria grande)
  2. 1 taza de harina integral (puede ser común o mezcla con avena)
  3. 1/2 taza de coco rallado
  4. 1 huevo grande (o 1 cucharada de chía hidratada en 3 de agua para versión vegana)
  5. 2-3 cucharadas de azúcar mascabo, miel o stevia (a gusto)
  6. 1/3 taza de aceite neutro (girasol, maíz, coco)
  7. 1 cucharadita de polvo de hornear
  8. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  9. 1 pizca de sal

Cómo hacer galletitas de zanahoria y coco, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 170°C.
  2. En un bol grande, mezclar la zanahoria rallada, el coco, el azúcar y el aceite.
  3. Agregar el huevo (o el reemplazo vegano), la esencia de vainilla y la pizca de sal.
  4. Incorporar la harina integral y el polvo de hornear. Mezclar hasta obtener una masa húmeda y maleable.
  5. Formar bolitas y aplanarlas sobre una placa con papel manteca o silicona.
  6. Hornear 15-18 minutos, hasta que estén doradas en los bordes.
  7. Dejar enfriar antes de guardar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 18-20 galletitas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 65
  • Grasas: 3 g
  • Carbohidratos: 8 g
  • Proteínas: 1,5 g

Las cifras son estimativas y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

En frasco hermético, hasta 1 semana a temperatura ambiente fresca, o 2 semanas en heladera.

