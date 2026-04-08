México

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos, investigan posible crimen de odio

Sabrina, mujer trans, fue asesinada la madrugada de este martes en el municipio de Tlayacapan. La comunidad LGBTIQ+ reclama el fin de la impunidad

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El ataque ocurrió en una carretera de Tlayacapan durante la madrugada. (X @AhoraMex)
El ataque ocurrió en una carretera de Tlayacapan durante la madrugada. (X @AhoraMex)

El asesinato de Sabrina, una mujer trans, ha generado indignación entre la comunidad LGBTIQ+ en el estado de Morelos, luego de que fuera acribillada durante la madrugada de este martes en el municipio de Tlayacapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió sobre la carretera Yautepec–Tlayacapan, a la altura de la colonia Las Vivianas. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego cerca de un negocio de micheladas conocido como “El Jacalito”.

Elementos de seguridad acudieron al lugar y localizaron a la víctima tendida sobre la vía pública, con heridas de bala. Testigos señalaron que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La zona fue acordonada por corporaciones policiacas mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense.

Exigen justicia por “Sabrina”

La noticia del crimen provocó una reacción inmediata entre activistas y colectivos de diversidad sexual en Morelos. Alida Cristina, coordinadora de la marcha histórica por la diversidad en la entidad, exigió justicia para su compañera.

El caso se suma a una larga lista de agresiones contra la comunidad trans. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino
El caso se suma a una larga lista de agresiones contra la comunidad trans. REUTERS/Vicente Gaibor del Pino

La activista describió a “Sabrina” como una mujer trabajadora y solidaria, comprometida con las causas del movimiento LGBTIQ+. Durante un pronunciamiento en el memorial de víctimas instalado en las puertas del Palacio de Gobierno, lamentó la persistencia de la violencia contra mujeres trans.

“Esto es una exigencia porque soy una sobreviviente de muchas compañeras trans y vengo a exigir justicia por el asesinato”, expresó.

Violencia que no cesa en Morelos

En su mensaje, Alida Cristina subrayó que, pese al acompañamiento de la Fiscalía General del Estado y del propio gobierno, los asesinatos continúan ocurriendo. Señaló que este crimen se suma a una larga lista de casos registrados en la entidad.

De acuerdo con su recuento, con el asesinato de “Sabrina” suman al menos 25 víctimas en las últimas dos décadas, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática contra mujeres trans.

“Que no quede impune este asesinato como muchos han quedado en el olvido de otras compañeras”, reclamó la activista.

Un llamado contra la impunidad

El caso ha reavivado el reclamo de organizaciones civiles para que estos crímenes sean investigados con perspectiva de género y bajo protocolos que reconozcan la identidad de las víctimas.

La comunidad LGBTIQ+ insiste en que la falta de justicia y la impunidad han permitido la repetición de estos actos de violencia, por lo que exigen acciones concretas de las autoridades para frenar los ataques y garantizar condiciones de seguridad.

El asesinato de “Sabrina” no solo representa la pérdida de una vida, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres trans en diversas regiones del país, incluso en comunidades donde la violencia suele ser menos visible.

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