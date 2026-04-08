Cayó líder de “Los Medina”, nueva célula narco en Ocotlán de Morelos, Oaxaca: le incautaron granadas, drogas y armas

Fue capturado el nuevo líder de "Los Medina", en Ocotlán de Morelos, Oaxaca Foto Fiscalía de Oaxaca

La captura de J.P.N.N., nuevo líder de una célula criminal en Ocotlán de Morelos, modifica el equilibrio delictivo en los Valles Centrales de Oaxaca, ante la presión ejercida contra las organizaciones responsables de delitos de alto impacto en la región. Las autoridades corroboran que esta detención, consecuencia de una operación coordinada realizada la madrugada del 8 de abril, busca impedir que el relevo tras la captura de J.L.M., “El Contador”, permita una reestructuración inmediata del grupo, cortando así rutas de comercio ilícito y violencia.

El operativo realizado en la colonia Unión y Progreso incluyó el cateo de una casa de seguridad. En el inmueble se aseguraron armas largas y cortas, explosivos, chalecos balísticos y narcóticos. Las autoridades estiman que el valor de todo lo incautado supera un millón y medio de pesos en el mercado negro. El arsenal incluye cuatro fusiles AK-47, cuatro AR-15, tres armas cortas, así como un lanzagranadas calibre 40 milímetros, dos granadas de 40 milímetros y tres granadas de mano. También se decomisaron diecisiete cargadores para AK-47, tres chalecos balísticos, dos camisetas con paneles de protección, además de varias cantidades de marihuana y cristal.

Fueron decomisadas diversas armas, granadas y explosivos Foto: Fiscalía de Oaxaca

El trasfondo: sucesión, violencia y decomisos que superan $1.5 millones

Según las cifras obtenidas del monitoreo de la Defensa Nacional y fuentes en el seguimiento del mercado ilícito, el monto de los objetos asegurados supera el millón y medio de pesos en el mercado negro. La existencia de equipo táctico y explosivos evidencia el nivel de preparación y capacidad de daño que manejaba la célula encabezada por J.P.N.N. La operación fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en colaboración con la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Fuentes de inteligencia señalan que J.P.N.N. habría asumido la jefatura como sucesor directo de J.L.M., alias “El Contador”, quien fue vinculado a proceso en febrero. La nueva estructura pretendía mantener el control sobre el corredor de Ocotlán, extendiendo actividades como robo, homicidio, extorsión, cobro de piso y narcomenudeo. Derivado de estos hechos, la Fiscalía establece nuevas líneas de investigación con el objetivo de desmontar la totalidad de la red criminal e impedir la aparición de nuevos liderazgos.

También fue hallada drogas y balas de alto calibre Foto: Fiscalía de Oaxaca

El aseguramiento de explosivos y armas de alto poder refuerza la configuración de grupos que intentan mantener o ampliar su dominio con violencia sistemática. Las autoridades reiteran que la gravedad del arsenal decomisado corresponde a acciones planeadas de expansión territorial y de defensa ante otros grupos.

De “El Contador” a una jornada de violencia tras su detención

La caída de “El Contador” en noviembre de 2025 marcó el inicio de una reconfiguración interna en la célula criminal. La policía municipal de Santa Catarina Minas logró la aprehensión de José L. M., alias “El Contador”, cuando intentó subir a la fuerza a una mujer a su camioneta. La detención se turnó posteriormente a la Fiscalía General del Estado y después a la Fiscalía General de la República, por portación de arma de fuego.

A esta detención se le asocian recientes ejecuciones en la zona de Ocotlán de Morelos. Autoridades confirman que José L. será acusado de intento de secuestro y que colaboró como operador de Alberto Medina, jefe del grupo delictivo “Los Medina” y figura relevante en municipios como Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo y Miahuatlán de Porfirio Díaz. Las investigaciones oficiales apuntan a que, tras un operativo militar, Medina se suicidó dentro de un restaurante de la colonia Reforma en la ciudad de Oaxaca, aunque otra versión establece que fue abatido por efectivos del Ejército mientras se encontraba en los baños de ese establecimiento.

El día de la detención de “El Contador” desató una cadena de homicidios dirigidos a integrantes de su círculo cercano. Pedro “N”, señalado como mano derecha de José L., murió tras un ataque a balazos cuando circulaba en una camioneta Mazda en el trayecto entre Ocotlán de Morelos y Santa Catarina Minas. Vanesa “N”, quien lo acompañaba, falleció horas después a causa de las heridas de arma de fuego. Esa misma noche, las autoridades reportan la muerte de Alfredo “N”, quien tripulaba una motocicleta propiedad de Pedro “N”. Los tres hechos están vinculados con la pugna por el control territorial tras la caída del líder inicial.

Las líneas de investigación en marcha y la prioridad institucional

Tras la detención de J.P.N.N., este fue puesto a disposición ministerial para definir su situación jurídica por delitos contra la salud y los que resulten del orden federal, derivados del uso de armamento de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía de Oaxaca enfatiza que la estrategia actual consiste en neutralizar la generación de violencia y el reagrupamiento vertical de estructuras criminales. El aseguramiento de armas de alto poder y explosivos, calificados por la autoridad como de “alto impacto”, busca desarticular la cadena de suministro e intimidación que despliega el grupo en la región.

La Fiscalía reafirma que la inteligencia criminal se mantiene como eje prioritario en la contención de estos grupos, y resalta que la prioridad institucional es impedir que vacíos de poder sean ocupados por nuevas células que amenacen la estabilidad en los Valles Centrales. La coordinación interinstitucional logra, en este caso, la incautación de un arsenal y equipo que permitía mantener el asedio contra la población, así como la captura de un objetivo catalogado como prioritario en los mapas delictivos estatales.

Las acciones recientes revelan que la disputa entre facciones y los despliegues de violencia no solo buscan eliminar adversarios, sino preservar rutas y cobrar cuotas a una red cada vez más diversificada de actividades ilícitas. Las autoridades reiteran que nuevos operativos serán implementados, reforzando la vigilancia en los municipios incluidos en el corredor que anteriormente dominaba la célula.

Puntos clave:

La captura de J.P.N.N. desarticula un nodo relevante de la red criminal en Ocotlán y supone el aseguramiento de armas, drogas y equipo táctico valorado en más de $1.5 millones en el mercado ilícito.

La caída de “El Contador” generó una jornada de homicidios contra figuras cercanas y aceleró la reconfiguración de las células en disputa por el corredor de Ocotlán de Morelos.

La operación, coordinada por la Fiscalía de Oaxaca y corporaciones federales, refuerza la estrategia para impedir que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por detenciones previas.