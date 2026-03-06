Senado avala reforma para reforzar la no discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en 28 leyes

Nueva reforma busca fortalecer el acceso de personas LGBTIQA+ a derechos básicos en materia de salud, educación, empleo, etc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma legislativa que incorpora de manera explícita el respeto a la identidad u orientación sexual, así como a la identidad y expresión de género, en la redacción de 28 leyes federales.

El objetivo de esta modificación es fortalecer el marco jurídico para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación contra la comunidad LGBTIQ+ en distintos ámbitos de la vida pública y social en México.

El dictamen fue aprobado por unanimidad con 95 votos a favor y fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación. La iniciativa busca que el respeto a la diversidad sexual y de género quede establecido de manera transversal en diferentes ordenamientos legales, con el fin de garantizar que las políticas públicas y las instituciones del Estado actúen bajo el principio de igualdad y no discriminación.

Durante la discusión del proyecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Martha Lucía Micher Camarena, señaló que en México persisten prácticas de discriminación, violencia y exclusión contra personas que expresan diversidad sexual y de género. Estas situaciones, indicó, se presentan en múltiples espacios de la vida cotidiana, como la educación, los servicios de salud, el empleo, la vivienda, el deporte e incluso en la impartición de justicia.

Avanza reforma para proteger derechos de la diversidad sexual y de género. REUTERS/Daniel Becerril

La legisladora advirtió que estas prácticas no sólo vulneran los derechos humanos de las personas, sino que también limitan sus proyectos de vida, profundizan las desigualdades sociales y perpetúan diferentes formas de violencia.

En ese sentido, destacó que la reforma busca reconocer de forma explícita el respeto a la orientación sexual y a la identidad y expresión de género dentro del sistema jurídico mexicano.

“Este Senado envía un mensaje claro: en el Estado mexicano no hay lugar para la discriminación, la negación de derechos ni la violencia motivada por orientación sexual, por identidad o por expresión de género. Todas las personas, sin excepción, tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad e igualdad ante la ley”, expresó la senadora.

Por su parte, la senadora de Morena María Martina Kantún Can subrayó que la discriminación basada en la orientación sexual tiene efectos profundos en la vida de las personas, ya que puede afectar tanto su salud mental como física.

Además, señaló que este tipo de exclusión limita las oportunidades educativas y laborales, reduce los ingresos y dificulta el acceso a servicios esenciales como la atención médica, la seguridad social, la vivienda y el apoyo psicológico.

Diversidad sexual queda reconocida en 28 leyes tras aprobación del Senado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega destacó que la aprobación de la reforma representa un paso importante para avanzar en la erradicación de la discriminación hacia las personas que integran la población LGBTIQ+. Señaló que, a pesar de los avances en materia de derechos, todavía existen brechas de desigualdad que afectan a quienes viven la diversidad sexual y de género.

El proyecto legislativo incorpora estos principios en diversas normas, entre ellas el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes clave como la Ley General de Víctimas, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Educación y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Asimismo, incluye modificaciones en legislaciones relacionadas con derechos sociales, justicia, protección de datos personales, cultura física y deporte, así como en normativas dirigidas a grupos específicos como niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del cinco por ciento de la población mexicana se identifica como parte de la diversidad sexual y de género. En este contexto, legisladores señalaron que la reforma busca fortalecer la protección de sus derechos y garantizar que la igualdad y la no discriminación se reflejen de manera clara en la legislación del país.