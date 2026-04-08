México

Analizarán denuncia sobre presuntos hundimientos en Tren Maya, revela Claudia Sheinbaum

La mandataria ya pidió una revisión técnica del tramo cinco sur, tras la difusión de un video que señala posibles afectaciones estructurales

Guardar
Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y vestida con una chaqueta morada, habla con las manos levantadas detrás de un atril con el escudo de México
Claudia Sheinbaum Pardo pronuncia un discurso en un evento público, con el escudo nacional de México en el podio y la bandera mexicana al fondo, abordando temas relevantes para el país. (Captura de pantalla )

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles que solicitó una revisión técnica tras la denuncia sobre presuntos hundimientos en la estructura del tramo cinco sur del Tren Maya. Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que pidió al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, que analice la situación con personal de la defensa para determinar el alcance de la denuncia.

Sheinbaum explicó que las maniobras observadas en el video difundido por un ingeniero y comunicólogo de Quintana Roo corresponden a trabajos realizados desde la construcción original del tren y no a una obra reciente. La presidenta aseguró que en su momento se garantizó la seguridad estructural del proyecto y que no existe “ningún problema en este momento con el Tren Maya”.

En la grabación, el denunciante argumenta que el apuntalamiento de la estructura de concreto se debe a un supuesto hundimiento de pilotes. Además, relató que personal en la zona le solicitó que borrara el video sin explicaciones. Sheinbaum subrayó que “no deberían de haberle pedido que borrara el video” y afirmó que existe libertad de expresión en México, por lo que “se puede publicar cualquier video”.

La presidenta indicó que, aunque actualmente no hay reportes formales de daño estructural, pidió la revisión del tramo para que se emita un dictamen técnico y se atienda la denuncia pública.

Sheinbaum pide dictamen técnico tras denuncia

Ante los señalamientos de un ingeniero de Quintana Roo, quien aseguró que el apuntalamiento respondería a un posible hundimiento de pilotes, Claudia Sheinbaum indicó que solicitó una revisión detallada para esclarecer la situación.

Explicó que instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especialista en estructuras, a reunirse con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para analizar la denuncia y emitir un dictamen técnico.

Le pedí que se pueda sentar con Defensa para ver en particular qué es la denuncia que se está haciendo”, dijo.

Garantizan seguridad y libertad de expresión

La presidenta también subrayó que, hasta el momento, no existe ningún problema estructural en el Tren Maya, aunque insistió en que se llevará a cabo la revisión correspondiente para brindar certeza.

Asimismo, se refirió al hecho de que presuntamente se habría solicitado al autor del video borrar el material, lo cual rechazó.

No deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”, afirmó.

Finalmente, reiteró que la revisión permitirá contar con un dictamen técnico que confirme las condiciones del tramo señalado, en medio de la atención mediática que ha generado el caso.

Sheinbaum comparte informe de Defensa sobre irregularidades en adquisición de camiones

Sheinbaum también abordó un informe entregado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, respecto a presuntas irregularidades en la adquisición de camiones para el Ejército. El reporte señala que el 7 de abril un canal de YouTube mencionó que Julio Scherer Ibarra habría ofrecido servicios de gestoría a través del despacho Guzul y Abogados para favorecer a una empresa internacional en la asignación de un contrato con la Defensa en 2024.

En el informe se detalla que la empresa Ensambladora Latinoamericana de Motores API de CV, SAPI de CV obtuvo un contrato para la adquisición de 1,279 camiones de 6.5 toneladas y 30 camiones de 13 toneladas, sumando más de 2,286 millones de pesos. El procedimiento se realizó por licitación pública internacional, con la participación de 28 empresas nacionales y extranjeras, sin que se presentaran quejas sobre el proceso.

El reporte aclara que la empresa entregó con retraso diez vehículos y que por ello se aplicó una penalización de cerca de un millón de pesos, conforme a la normatividad. Sheinbaum indicó que, para transparentar el proceso, ya ordenó a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizar una auditoría al procedimiento y, en caso de detectarse irregularidades, remitir el caso al órgano interno de control.

Temas Relacionados

Tren MayaDenunciaHundimientoClaudia SheinbaumLa MañaneraPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

El sujeto también es señalado por ordenar un feminicidio como parte de la pugna por el control de la plaza

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Embajador de Estados Unidos en México celebra culpabilidad de El 85, fundador del CJNG: destaca colaboración con Sheinbaum

En su cuenta de X (antes Twitter) dijo que Valencia Salazar “ayudó a construir una red que impulsó la violencia en ambos lados de la frontera

Embajador de Estados Unidos en México celebra culpabilidad de El 85, fundador del CJNG: destaca colaboración con Sheinbaum

Nezahualcóyotl, el “Rey Poeta” de Texcoco: “El guerrero más poderoso es aquel que logra vencerse a sí mismo”

Su obra refleja una constante introspección sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia

Nezahualcóyotl, el “Rey Poeta” de Texcoco: “El guerrero más poderoso es aquel que logra vencerse a sí mismo”

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 8 de abril

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera en vivo hoy 8 de abril

Sheinbaum niega que Estados Unidos haya presentado queja por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

La mandataria comentó que una vez se hayan concluido las investigaciones sobre el origen del derrame, se dará una conferencia de prensa con toda la información

Sheinbaum niega que Estados Unidos haya presentado queja por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Cae “El Fresa”, presunto líder de una célula del CJNG dedicada a la extorsión en Edomex

Detienen a tres presuntos implicados en secuestro y homicidio de secretario municipal en Ocampo, Michoacán

Marina asegura embarcación de cocaína con valor de 56.7 mdp en Michoacán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de abril: caen tres sujetos por el asesinato del secretario del Ayuntamiento de Ocampo

Tres cárteles, dos capturas y una traición: la historia de “El 85”, el capo que rompió con “El Mencho” y se declaró culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Facundo habla sobre el rumor de que Lorena Herrera era hombre y lanza confesión que enciende críticas: “Yo pensaba que sí”

Pati Chapoy pide disculpas en medio de ataques contra conductores de Ventaneando por respaldo a El Patrón

Quién es Alexander Ramírez, influencer que asegura sostuvo una relación amorosa con Juan de Dios Pantoja

Presunto ex novio de Juan de Dios Pantoja reaparece y revela nuevos videos de su supuesto amorío: “Me besaba”

Cristian Castro sorprende a su hija Rafaela con un emotivo regalo de cumpleaños

DEPORTES

Hugo Sánchez estalla contra América y Cruz Azul tras papelón en Concachampions: “Me da vergüenza como mexicano”

Hugo Sánchez estalla contra América y Cruz Azul tras papelón en Concachampions: “Me da vergüenza como mexicano”

Nery Castillo, ex jugador de la Selección Mexicana revive su dolor tras muerte de Lucescu y recuerda el rencor que le guardó

Nicole Pérez se integra a la selección mexicana para los partidos clasificatorios en CONCACAF

Detienen en Ecuador a exjugador de los Dorados de Sinaloa por robo a mano armada

Cody Ponce, pitcher mexicano de los Toronto Blue Jays, se perderá el resto de la temporada en MLB por una lesión del ligamento cruzado