México

“No lo he leído ni lo voy a leer”: Sheinbaum cuestiona veracidad de las fuentes del libro de Julio Scherer

“Ni venganza ni perdón” señala una presunta liquidación ilegal atribuida al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas contra extrabajadores del SME

Guardar
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México
Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes durante su conferencia matutina que no tiene intenciones de leer Ni venganza ni perdón, libro escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, donde se señala una presunta liquidación ilegal atribuida al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas contra extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Sheinbaum explicó que, aunque la crítica y la autocrítica son importantes en un sistema democrático, su pertenencia a “un movimiento de transformación” exige congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y por ello no considera pertinente involucrarse directamente en el contenido de la obra.

La mandataria federal puso en duda la solidez de las fuentes que, según reportes periodísticos, sustentan algunas de las acusaciones que contiene el texto y sugirió que si existen denuncias formales, estas deberían presentarse ante las autoridades competentes: “De lo que he leído en los medios no veo cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias”, afirmó.

Sheinbaum también minimizó el posible alcance de Ni venganza ni perdón, y consideró que su impacto será limitado principalmente al debate en redes sociales y entre analistas políticos. “No creo que tenga mucho impacto, si lo tiene será en (la plataforma) X y en el llamado círculo rojo; la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”, puntualizó.

¿De qué se trata el libro?

El libro de Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha generado debates por las acusaciones que incluye contra varios exfuncionarios del pasado sexenio, entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Sheinbaum y exvocero presidencial de López Obrador. Según fuentes que han reseñado el texto, se le atribuyen presuntos vínculos con financiamiento de campañas y encuentros con el llamado “rey del huachicol”, además de cuestionamientos sobre indemnizaciones a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Ramírez Cuevas, por su parte, ha rechazado los señalamientos incluidos en el libro, calificando la obra de ataque contra la llamada Cuarta Transformación y negando cualquier implicación en actos de corrupción o manipulación mediática durante su gestión.

Libertad de expresión y debate público

Sheinbaum también destacó que en México existe libertad de expresión y apertura al debate, por lo que la publicación de libros o la expresión de opiniones son derechos garantizados. Sin embargo, reiteró su postura de no analizar en detalle la obra de Scherer Ibarra ni permitir que la polémica derive en un cuestionamiento generalizado a su gobierno o al proyecto político que encabeza.

La respuesta presidencial se da en un contexto de discusiones intensas dentro y fuera del movimiento fundado por López Obrador, donde publicaciones como esta han generado interpretaciones diversas tanto en la prensa como en círculos políticos.

Temas Relacionados

Julio SchererNi venganza ni perdónJesús Ramírez CuevasSMEAMLOPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

CD9 confiesa: De su creación a los sold-outs históricos en un recinto top de la CDMX

La agrupación comparte el origen de su historia, el papel del internet en su unión y la sorpresiva respuesta del público tras una pausa de seis años

CD9 confiesa: De su creación

Clausura 2026: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

En total, habrá cuatro duelos que se podrán sintonizar de manera gratuita por televisión

Clausura 2026: partidos de la

“Hay que ordenar al comerciante en vía pública, pero no con un show”: Sheinbaum desaprueba operativo de Alessandra Rojo

Claudia Sheinbaum Pardo subraya la importancia del diálogo y la acción institucional frente a los conflictos por el comercio en la vía pública

“Hay que ordenar al comerciante

Marx Arriaga no quiso incluir heroínas nacionales en libros de texto: “Hubo un desencuentro, pero se le ofreció un consulado”

La mandataria aseguró que frente a la negativa de Arriaga de aceptar modificaciones a los materiales educativos, se le ofrecieron opciones dentro del servicio público

Marx Arriaga no quiso incluir

Acaba con el dolor de la artritis de forma natural y sin medicamentos: cinco plantas para tés efectivos caseros

Esta afección, en sus distintas formas como la artritis reumatoide y la osteoartritis, afecta a millones de personas en el mundo

Acaba con el dolor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mini Lic y su

El Mini Lic y su boda: así fue la fiesta apadrinada por El Chapo y musicalizada por Los Tucanes de Tijuana

Detienen en Culiacán a dos presuntos secuestradores de La Nicholette: portaban armas y fentanilo

Estructura criminal de Los Chapitos en Concordia fue detectada en el sexenio de AMLO

Difunden imagen de supuesta hija del Tío Lako, líder del CJNG en Michoacán, con fusil Xiuhcóatl

Esta es la academia deportiva que aceptó a hijos de narcotraficantes mexicanos y fue multada por la OFAC

ENTRETENIMIENTO

CD9 confiesa: De su creación

CD9 confiesa: De su creación a los sold-outs históricos en un recinto top de la CDMX

Gloria Trevi posa para Playboy a sus casi 60 años y asegura que lo hizo porque ahora es “más intelectual”

Aldo de Nigris sufre fuerte caída en el desfile del Carnaval de Mazatlán 2026: cuál es su estado de salud

“16 de febrero” de Chetes y Meme del Real cumple 20 años: esta es la historia detrás del clásico del desamor

¿Qué le pasó a Fátima Bosch? Miss Universo se desvanece en desfile en Ecuador

DEPORTES

Clausura 2026: partidos de la

Clausura 2026: partidos de la jornada 7 que serán transmitidos por televisión abierta

Dónde ver el Derbi de Cuadrangulares de la Liga Mexicana de Sóftbol

Henry Martín responsabiliza a Jardine por mal momento del América: “Nosotros acatamos las órdenes”

Benfica vs Real Madrid: cuándo y dónde ver el encuentro de los playoffs de la UEFA Champions League en México

Boxeadores mexicanos exhortan a jóvenes a hacer deporte: “Dejen el teléfono, no delincan”