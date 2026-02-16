“No lo he leído ni lo voy a leer”: Sheinbaum cuestiona veracidad de las fuentes del libro de Julio Scherer

Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes durante su conferencia matutina que no tiene intenciones de leer Ni venganza ni perdón, libro escrito por Julio Scherer Ibarra en coautoría con el periodista Jorge Fernández Menéndez, donde se señala una presunta liquidación ilegal atribuida al exvocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas contra extrabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Sheinbaum explicó que, aunque la crítica y la autocrítica son importantes en un sistema democrático, su pertenencia a “un movimiento de transformación” exige congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, y por ello no considera pertinente involucrarse directamente en el contenido de la obra.

La mandataria federal puso en duda la solidez de las fuentes que, según reportes periodísticos, sustentan algunas de las acusaciones que contiene el texto y sugirió que si existen denuncias formales, estas deberían presentarse ante las autoridades competentes: “De lo que he leído en los medios no veo cuál es la fuente que usa para ciertas denuncias”, afirmó.

Sheinbaum también minimizó el posible alcance de Ni venganza ni perdón, y consideró que su impacto será limitado principalmente al debate en redes sociales y entre analistas políticos. “No creo que tenga mucho impacto, si lo tiene será en (la plataforma) X y en el llamado círculo rojo; la gente sabe lo que es el movimiento de transformación”, puntualizó.

¿De qué se trata el libro?

El libro de Scherer Ibarra, quien fue consejero jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha generado debates por las acusaciones que incluye contra varios exfuncionarios del pasado sexenio, entre ellos Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de Sheinbaum y exvocero presidencial de López Obrador. Según fuentes que han reseñado el texto, se le atribuyen presuntos vínculos con financiamiento de campañas y encuentros con el llamado “rey del huachicol”, además de cuestionamientos sobre indemnizaciones a extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Ramírez Cuevas, por su parte, ha rechazado los señalamientos incluidos en el libro, calificando la obra de ataque contra la llamada Cuarta Transformación y negando cualquier implicación en actos de corrupción o manipulación mediática durante su gestión.

Libertad de expresión y debate público

Sheinbaum también destacó que en México existe libertad de expresión y apertura al debate, por lo que la publicación de libros o la expresión de opiniones son derechos garantizados. Sin embargo, reiteró su postura de no analizar en detalle la obra de Scherer Ibarra ni permitir que la polémica derive en un cuestionamiento generalizado a su gobierno o al proyecto político que encabeza.

La respuesta presidencial se da en un contexto de discusiones intensas dentro y fuera del movimiento fundado por López Obrador, donde publicaciones como esta han generado interpretaciones diversas tanto en la prensa como en círculos políticos.