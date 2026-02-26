Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

El Palacio de los Deportes recibirá al reconocido cantante británico el próximo 7 de octubre de 2026 en una velada que mezcla nostalgia, éxitos y el impacto de su película biográfica, sumando aún más expectativa al evento. (Ocesa)

Robbie Williams, conocido por su carisma escénico y una trayectoria que suma más de 75 millones de discos vendidos a nivel mundial, regresará a la Ciudad de México tras tres años de ausencia.

El cantautor británico presentará su nuevo material con la gira mundial Britpop World Tour, la cual contempla a México como única parada en Latinoamérica para el año, consolidando la relevancia del evento en la agenda musical del país.

Robbie Williams anuncia regreso a la Ciudad de México con el Britpop World Tour, marcando su única presentación en Latinoamérica en 2026. REUTERS/Stephanie Scarbrough

El anuncio anticipó una actuación única en el Palacio de los Deportes el próximo 7 de octubre de 2026 y ha generado gran expectativa entre los seguidores del artista, quienes podrán disfrutar en vivo de un repaso por los mayores éxitos de la carrera de Williams.

Fechas y fases de venta

El proceso de venta de boletos para el concierto de Robbie Williams está diseñado para facilitar el acceso y evitar contratiempos a los fans. La compra podrá realizarse en distintas etapas, lo que brinda oportunidad de anticipar la reserva de lugares.

Venta Beyond: 26 de febrero, 9:00 horas

Venta LineUp: 26 de febrero, 15:00 horas

Preventa Priority: 27 de febrero, 9:00 horas

Preventa Banamex: 2 de marzo, 11:00 horas

Venta general: 3 de marzo, 11:00 horas

La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Por otro lado, para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, habrá opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.

La preventa de boletos para el concierto de Robbie Williams en el Palacio de los Deportes está programada en etapas, facilitando el acceso a sus seguidores. (Paramount Pictures via AP)

Este esquema escalonado busca dar prioridad a distintos públicos y reducir la saturación de la plataforma. La organización recomienda anticipar la compra, ya que se espera alta demanda para este evento.

Precios oficiales y zonas

El concierto ofrece una variedad de precios y zonas, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos. Los boletos incluyen cargos y la ubicación determinará el costo final para cada asistente.

Nivel A (pista de pie): 4 mil 154 pesos

Nivel B: 4 mil 712 pesos

Nivel C: 3 mil 805.50 pesos

Nivel D: 2 mil 232 pesos

Nivel E: mil 736 pesos

Espacios reservados para personas con discapacidad: 3 mil 459.50 pesos

Los precios para el concierto de Robbie Williams en la Ciudad de México varían según la zona y la ubicación. (X/ @ailoviutl)

De igual manera, el mapa oficial del evento facilita la elección de los asientos. Los organizadores han recomendado adquirir los boletos sólo en los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar el acceso legítimo.

Repertorio y expectativas del show

El concierto de Robbie Williams en la CDMX contempla un recorrido por sus temas más emblemáticos, como Angels, Rock DJ, Feel, Tripping y Millennium.

Desde su salida de Take That, Williams ha mantenido su posición como una de las figuras más reconocidas del pop británico, con un récord de 18 premios BRIT Awards, 12 Echo Awards y múltiples reconocimientos internacionales.

El artista británico repasará sus mayores éxitos en vivo el 7 de octubre, incluyendo temas como Angels, Rock DJ y Millennium en la CDMX. REUTERS/Yara Nardi

La gira que llegará a la Ciudad de México coincide con el reciente lanzamiento de la biografía cinematográfica del artista, Better Man, lo que ha renovado el interés por su legado y su impacto en la industria musical. De esta manera, se prevé un espectáculo que combine los clásicos de su discografía con posibles nuevas canciones, reforzando la expectativa entre los asistentes.