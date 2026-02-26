Robbie Williams en el Palacio de los Deportes de la CDMX: precios oficiales, fechas, zonas y preventa de boletos

Robbie Williams, conocido por su carisma escénico y una trayectoria que suma más de 75 millones de discos vendidos a nivel mundial, regresará a la Ciudad de México tras tres años de ausencia.
El cantautor británico presentará su nuevo material con la gira mundial Britpop World Tour, la cual contempla a México como única parada en Latinoamérica para el año, consolidando la relevancia del evento en la agenda musical del país.
El anuncio anticipó una actuación única en el Palacio de los Deportes el próximo 7 de octubre de 2026 y ha generado gran expectativa entre los seguidores del artista, quienes podrán disfrutar en vivo de un repaso por los mayores éxitos de la carrera de Williams.
Fechas y fases de venta
El proceso de venta de boletos para el concierto de Robbie Williams está diseñado para facilitar el acceso y evitar contratiempos a los fans. La compra podrá realizarse en distintas etapas, lo que brinda oportunidad de anticipar la reserva de lugares.
- Venta Beyond: 26 de febrero, 9:00 horas
- Venta LineUp: 26 de febrero, 15:00 horas
- Preventa Priority: 27 de febrero, 9:00 horas
- Preventa Banamex: 2 de marzo, 11:00 horas
- Venta general: 3 de marzo, 11:00 horas
La compra de boletos se realizará exclusivamente a través de Ticketmaster. Por otro lado, para quienes utilicen tarjeta de crédito Banamex, habrá opción de 3 meses sin intereses en compras a partir de 3 mil pesos.
Este esquema escalonado busca dar prioridad a distintos públicos y reducir la saturación de la plataforma. La organización recomienda anticipar la compra, ya que se espera alta demanda para este evento.
Precios oficiales y zonas
El concierto ofrece una variedad de precios y zonas, adaptándose a diferentes preferencias y presupuestos. Los boletos incluyen cargos y la ubicación determinará el costo final para cada asistente.
- Nivel A (pista de pie): 4 mil 154 pesos
- Nivel B: 4 mil 712 pesos
- Nivel C: 3 mil 805.50 pesos
- Nivel D: 2 mil 232 pesos
- Nivel E: mil 736 pesos
- Espacios reservados para personas con discapacidad: 3 mil 459.50 pesos
De igual manera, el mapa oficial del evento facilita la elección de los asientos. Los organizadores han recomendado adquirir los boletos sólo en los canales oficiales para evitar fraudes y garantizar el acceso legítimo.
Repertorio y expectativas del show
El concierto de Robbie Williams en la CDMX contempla un recorrido por sus temas más emblemáticos, como Angels, Rock DJ, Feel, Tripping y Millennium.
Desde su salida de Take That, Williams ha mantenido su posición como una de las figuras más reconocidas del pop británico, con un récord de 18 premios BRIT Awards, 12 Echo Awards y múltiples reconocimientos internacionales.
La gira que llegará a la Ciudad de México coincide con el reciente lanzamiento de la biografía cinematográfica del artista, Better Man, lo que ha renovado el interés por su legado y su impacto en la industria musical. De esta manera, se prevé un espectáculo que combine los clásicos de su discografía con posibles nuevas canciones, reforzando la expectativa entre los asistentes.