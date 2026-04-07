Operación Enjambre: policía municipal de Toluca es procesado por secuestro exprés y presuntos vínculos con cártel de Michoacán

Detención policía municipal de Toluca por la FGJEM en el marco del Operativo Enjambre (Ayuntamiento de Toluca/FB)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de Luis Gerardo “N”, alias “Mando”, quien se desempeñaba como policía municipal de Toluca, por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.

De acuerdo con la investigación iniciada por la FGJEM, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025, cuando el ahora imputado, en compañía de otros sujetos, presuntamente privó de la libertad a una persona mientras se ostentaban como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Los agresores portaban armas de fuego y mantuvieron a la víctima en cautiverio a bordo de un vehículo.

Según las indagatorias, durante el tiempo que permaneció privado de la libertad, la víctima fue sometida a amenazas y violencia física con el objetivo de obligarlo a dejar de vender su mercancía. Asimismo, le advirtieron que, en caso de continuar con su actividad comercial, tendría que pagar una cuota quincenal.

Habrían despojado de 35 mil pesos a víctima

La Fiscalía mexiquense logró la vinculación a proceso de policía municipal de Toluca (FGJEM)

En ese contexto, los presuntos responsables lograron despojar a la víctima de 35 mil pesos en efectivo antes de liberarla. Este tipo de delito, conocido como secuestro exprés, se caracteriza por la retención temporal de una persona con el fin de obtener un beneficio económico inmediato, generalmente mediante intimidación.

El avance de las investigaciones permitió identificar a Luis Gerardo “N” como probable responsable de estos hechos. Por ello, el Agente del Ministerio Público solicitó a un juez la emisión de una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de seguridad.

Tras su captura, el ex policía fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Podría tener una sentencia de 90 años

El detenido fue vinculado a proceso y se le estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria (FGJEM)

Luego de analizar los datos de prueba presentados por la Representación Social, un juez determinó vincularlo a proceso y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá recluido durante el desarrollo del proceso penal.

En caso de ser declarado culpable del delito de secuestro exprés con fines de extorsión, Luis Gerardo “N” podría enfrentar una sentencia de hasta 90 años de prisión. No obstante, las autoridades recordaron que debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria firme en su contra.

De acuerdo con información adicional proporcionada por la Fiscalía mexiquense, el imputado también estaría relacionado con una banda delictiva dedicada al robo a casa habitación que opera en el Valle de México, particularmente en los municipios de Toluca y Metepec.

Las investigaciones señalan que, presuntamente, el ahora detenido aprovechaba su cargo como policía municipal para facilitar labores de vigilancia y monitoreo a los integrantes de este grupo criminal mientras cometían robos. Esta situación habría permitido a la organización delictiva evadir a las autoridades y concretar diversos ilícitos.

Las autoridades indicaron que esta detención y proceso penal forman parte de la llamada “Operación Enjambre”, una estrategia enfocada en desarticular redes delictivas y combatir la corrupción dentro de corporaciones policiales en el Estado de México.

Asimismo, se destacó que la acción contó con la colaboración de la policía municipal de Toluca, lo que refleja un esfuerzo coordinado entre distintas instancias de seguridad para enfrentar la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas.

La Fiscalía estatal continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a quienes resulten responsables, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que contribuya a fortalecer el estado de derecho en la entidad.