Gobierno del Estado de México busca promover el respeto hacia los animales con el concurso estatal de dibujo

Los niños desde temprana edad deben aprender la responsabilidad que implica cuidar a una mascota. (Infobae México)

El Gobierno del Estado de México, mediante la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (CEPANAF) y en alianza con El Sol de Toluca, convocó a niñas y niños mexiquenses a la sexta edición del concurso de dibujo: “¿Cómo cuidas a tu lomita o michi?”, con el objetivo de impulsar el respeto hacia los animales.

Dicha iniciativa forma parte de la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), la cual busca inspirar a los niños a mostrar mediante su imaginación y afecto, la responsabilidad hacia las mascotas.

Bases para participar en el concurso de dibujo

(archeologie.culture.gouv.fr)

Aquellas personas que deseen participar en el concurso deberán seguir estas indicaciones:

Elabora un dibujo donde representes cómo cuidas a tu lomito o michi. Acompaña la obra con tu nombre, edad y un número de teléfono.

Utiliza cualquier técnica (acuarela, crayones, colores, etcétera); el tamaño mínimo es carta y el máximo es cartulina. La condición es que lo elabores sin ayuda de un adulto.

Entrega tu dibujo en las oficinas de El Sol de Toluca, ubicadas en Santos Degollado número 105, colonia Centro, en Toluca. La fecha límite para recibir los dibujos es el lunes 27 de abril.

También puedes compartir fotografías de tu trabajo en las redes sociales de la CEPANAF, la Subdirección de Bienestar Animal y El Sol de Toluca.

Los pequeños concursantes accederán a aventuras únicas, como recorridos sin costo al Parque Ecológico Zacango. Allí podrán tocar rinocerontes y capibaras, o alimentar jirafas, uniéndose a un proyecto que fomenta el conocimiento, la interacción familiar y la valoración de toda forma de vida.

El Gobierno del Estado de México llama a las familias a motivar a sus hijos en esta participación, cultivando en el hogar hábitos de protección hacia los animales.

Además, invitaron a seguir las cuentas oficiales de CEPANAF en redes para no perderse más eventos y regalos por el Día del Niño.

Importancia de fomentar el respeto hacia los animales desde niños

(Freepik)

El hecho que los niños aprendan el cariño y el respeto por los animales genera un profundo efecto en su desarrollo afectivo y relacional. A continuación, destacamos los principales aportes de esta práctica:

Fomento de la empatía : Interactuar con mascotas ayuda a los pequeños a captar las necesidades y sentimientos de otros seres. Esta capacidad para comprender perspectivas ajenas es esencial para forjar vínculos empáticos y positivos.

Cultivo de la responsabilidad : Asumir tareas como dar de comer, asear o entretener a un animal, ayuda a instaurar un hábito de compromiso diario, enseñándoles a los niños desde temprana edad la importancia del deber.

Bienestar emocional: El contacto con animales alivia tensiones, miedos y aislamiento, promoviendo mayor alegría y confianza.

Progreso en lo social: Cuidar de un compañero peludo impulsa la capacidad para relacionarte con los demás.

En resumen, estas experiencias no solo enriquecen la vida de los niños, sino que sientan bases para adultos más sensibles y conectados con su entorno.