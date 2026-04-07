Félix Salgado Macedonio responde si hay conflicto con Luisa María Alcalde y habla de su posible gubernatura de Guerrero

El senador responde si hay conflicto con la dirigente de Morena. Foto: Cuartoscuro

El pasado 28 de marzo, el senador Félix Salgado Macedonio criticó la política interna de Morena, al señalar que los estatutos del partido le impiden postularse a la gubernatura de Guerrero por el hecho de que su hija, Evelyn Salgado, ocupa ese cargo desde 2018.

Mediante un video difundido en su cuenta de Facebook, el legislador expresó: “Tengo el impedimento de que un estatuto a mí me prohíbe. ¿Por qué? Porque mi hija es gobernadora”.

Aunque no lo dijo de forma directa, Salgado Macedonio aludió a la dirigente nacional Luisa María Alcalde, al cuestionar la coherencia del discurso anti nepotismo dentro del partido:

“Fíjense qué paradoja de los que me fustigan, ¿no? Los que me critican. Es que estamos en contra del nepotismo. Sí, pues. Pero tienes a toda tu familia en el poder. Ahí hay una controversia, una contradicción”, afirmó el senador de Morena.

Salgado Macedonio se desentiende de críticas contra la dirigencia de Morena

Luisa María Alcalde.

Este 7 de abril, Félix Salgado Macedonio tuvo un encuentro con un reportero de Reforma y fue cuestionado sobre sus declaraciones contra las políticas anti nepotismo de Morena. El senador negó tener un problema con Luisa María Alcalde:

“Es una dirigente extraordinaria a la que quiero mucho y respeto. No dije nada, ni diré nada, además nunca hay que pelearse con una mujer. Hay que reconocer su trabajo y su trayectoria, yo la reconozco”.

Además, aseguró que no ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con la dirigente y aprovechó para externar su apoyo tanto a Morena como a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Del mismo modo, fue cuestionado sobre sus aspiraciones para la gubernatura de Guerrero. El senador explicó:

“No he decidido, no digo que voy o no, yo sirvo a Morena, si sirvo aquí estamos y si no, estoy feliz aquí en mi escaño, soy senador hasta el 2030″.

El caso Salgado Macedonio contra Luisa María Alcalde, en pocas palabras

El 28 de marzo, el senador Félix Salgado Macedonio cuestionó los estatutos internos de Morena porque le impiden postularse a la gubernatura de Guerrero, ya que su hija Evelyn Salgado ocupa ese cargo desde 2018.

En un video publicado en su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio declaró que no puede competir por la gubernatura debido a una norma interna del partido que lo prohíbe por el parentesco con la actual gobernadora.

Sin mencionarla directamente, el senador hizo referencia a la dirigente nacional Luisa María Alcalde, señalando una contradicción en el discurso del partido sobre el nepotismo.

Criticó que mientras se rechaza el nepotismo en el discurso, existen dirigentes con familiares en el poder, lo que consideró una controversia interna.

El 7 de abril, Salgado Macedonio fue consultado por Reforma sobre sus comentarios respecto al anti nepotismo en Morena y negó tener diferencias con Luisa María Alcalde.

Expresó respeto y aprecio por la dirigente, calificándola como una persona extraordinaria y afirmando que nunca se debe pelear con una mujer, además de reconocer su trabajo y trayectoria.

Indicó que no ha conversado personalmente con la dirigente nacional y reiteró su respaldo tanto a Morena como a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre sus intenciones de competir por la gubernatura de Guerrero, explicó que aún no ha tomado una decisión y que está dispuesto a servir al partido desde la posición que le asignen, subrayando que es senador hasta 2030.