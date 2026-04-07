México

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 7 de marzo

Los martes hay una competencia que combina habilidades físicas y mentales

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(FB/ExatlonMX)
(FB/ExatlonMX)

La emoción por el Duelo de los Enigmas marca el pulso de la competencia en Exatlón México 2026.

Los equipos azul y rojo llegan a la jornada de este martes 7 de abril con estrategias renovadas y la expectativa de un giro inesperado en la dinámica, anunciado por el conductor Antonio Rosique.

La presión crece tras los resultados recientes, donde los azules sorprendieron y cambiaron el panorama de la semana.

Quién gana el Duelo de los Enigmas según spoilers

Distintos reportes y filtraciones apuntan a que el equipo rojo podría quedarse con la victoria en el Duelo de los Enigmas de hoy.

Siete atletas del equipo rojo de Exatlón México posan en una plataforma amarilla y negra con insignias de estrellas, con un fondo de árboles y naturaleza
Los participantes del equipo rojo de Exatlón México esperan el inicio de una nueva prueba, mostrando concentración y espíritu competitivo en la pista. (FB/ExatlonMx)

Esta información se basa en avances y rumores de seguidores del reality, aunque la definición oficial solo se confirmará al final de la transmisión en vivo.

Según los spoilers, la escuadra roja habría encontrado la motivación para revertir la racha de derrotas, aprovechando su superioridad numérica y la necesidad de recuperar terreno en la competencia.

El Duelo de los Enigmas no solo entrega recompensas, sino que también otorga ventajas tácticas que pueden ser determinantes para el resto de la semana.

Balance de los equipos azul y rojo antes del capítulo de hoy

Seis atletas jóvenes en uniformes deportivos azules con sus nombres, de pie sobre una estructura metálica amarilla y negra al aire libre con fondo de vegetación
Los seis integrantes del equipo azul de Exatlón México, identificados por sus nombres, posan con determinación en el set de competencia al aire libre. (ExatlónMX)

La semana 28 inició con un golpe anímico para los rojos tras perder dos pruebas cruciales frente al equipo azul.

Los azules, a pesar de contar con menos integrantes tras la eliminación de Koke Guerrero, exhibieron cohesión y lograron imponerse en el Juego por la Ventaja y la Villa 360, sorprendiendo a sus rivales.

Para este martes, los rojos encaran el Duelo de los Enigmas con la urgencia de obtener un triunfo que les devuelva confianza.

La presión recae sobre figuras como Mati y Humberto, quienes lideran el intento de reacción tras los tropiezos de días recientes. La plantilla escarlata sabe que cada punto es vital ahora que el margen de error se reduce camino a la final.

Por su parte, el equipo azul ha demostrado resistencia y capacidad para responder en momentos críticos.

La baja de Koke Guerrero sigue presente en el ánimo del grupo, pero líderes como Evelyn y Katia asumen la responsabilidad de compensar esa ausencia, confiando en que el esfuerzo colectivo mantenga la competitividad.

Quién gana la medalla femenil en Exatlón México

En el episodio de hoy, también estará en disputa una medalla femenil.

Con la ausencia de Mati en esa competencia, las favoritas para la presea son Jazmín y Evelyn, aunque Katia se perfila como una contendiente fuerte.

Katia Gallegos podría ganar la medalla hoy 7 de abril
Katia Gallegos podría ganar la medalla hoy 7 de abril

El resultado de esta medalla puede ser un factor decisivo en el desenlace de la semana.

Quiénes siguen en Exatlón México

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega
  • Karol Rojas
  • Benyamin Saracho

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Valery Carranza
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

Los atletas del equipo rojo de Exatlón México buscan defender a los hombres que están en riesgo este domingo (Facebook/ExatlonMx)

  • Televisión abierta: Canal Azteca Uno
  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horarios de transmisión:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos de eliminación: 20:00 a 23:00 horas

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