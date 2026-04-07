México

Ensalada de betabel, manzana verde y almendras: antioxidantes, fibra y sabor en un plato

Opta por este platillo saludable y fácil de preparar

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ensalda de betabel, manzana verde y almendras -México- 7 abril
(Gemini)

Esta ensalada combina betabel cocido (remolacha), manzana verde crocante y almendras tostadas.

El resultado es un plato lleno de textura, sabor dulce y ácido, y mucha fibra. Además, es barata de hacer y aporta antioxidantes, vitamina C y grasas saludables.

Ingredientes

  1. 2 betabeles medianos (cocidos y pelados)
  2. 1 manzana verde grande (Granny Smith)
  3. 1/3 taza de almendras (pueden ser fileteadas o picadas groseramente)
  4. 2 cucharadas de jugo de limón
  5. 1 cucharada de aceite de oliva
  6. Sal y pimienta al gusto
  7. Opcional: perejil fresco picado o un toque de ralladura de naranja para realzar el sabor
ensalda de betabel, manzana verde y almendras -México- 7 abril
(Gemini)

Cómo hacer ensalada de betabel, manzana verde y almendras

  1. Cortar los betabeles en cubos o medias lunas y la manzana verde en cubos pequeños (podés dejar la cáscara).
  2. Rociar la manzana con el jugo de limón para que no se oxide.
  3. Mezclar en un bol los betabeles, la manzana y las almendras tostadas.
  4. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta. Agregar perejil o ralladura de naranja si quieres un toque extra.
  5. Servir fresca, como entrada o acompañamiento.
ensalda de betabel, manzana verde y almendras -México- 7 abril
(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional aproximado por porción?

  • Calorías: 110
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 2 g

Estos valores son estimados y pueden variar según el tamaño de los ingredientes y la cantidad utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 2 días, en recipiente hermético (la manzana puede oxidarse un poco pero el sabor sigue siendo agradable).

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