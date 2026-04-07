Ensalada de betabel, manzana verde y almendras: antioxidantes, fibra y sabor en un plato

(Gemini)

Esta ensalada combina betabel cocido (remolacha), manzana verde crocante y almendras tostadas.

El resultado es un plato lleno de textura, sabor dulce y ácido, y mucha fibra. Además, es barata de hacer y aporta antioxidantes, vitamina C y grasas saludables.

Ingredientes

2 betabeles medianos (cocidos y pelados) 1 manzana verde grande (Granny Smith) 1/3 taza de almendras (pueden ser fileteadas o picadas groseramente) 2 cucharadas de jugo de limón 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Opcional: perejil fresco picado o un toque de ralladura de naranja para realzar el sabor

(Gemini)

Cómo hacer ensalada de betabel, manzana verde y almendras

Cortar los betabeles en cubos o medias lunas y la manzana verde en cubos pequeños (podés dejar la cáscara). Rociar la manzana con el jugo de limón para que no se oxide. Mezclar en un bol los betabeles, la manzana y las almendras tostadas. Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta. Agregar perejil o ralladura de naranja si quieres un toque extra. Servir fresca, como entrada o acompañamiento.

(Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional aproximado por porción?

Calorías: 110

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son estimados y pueden variar según el tamaño de los ingredientes y la cantidad utilizada.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 2 días, en recipiente hermético (la manzana puede oxidarse un poco pero el sabor sigue siendo agradable).