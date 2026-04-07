Ensalada de betabel, manzana verde y almendras: antioxidantes, fibra y sabor en un plato

Esta ensalada combina betabel cocido (remolacha), manzana verde crocante y almendras tostadas.
El resultado es un plato lleno de textura, sabor dulce y ácido, y mucha fibra. Además, es barata de hacer y aporta antioxidantes, vitamina C y grasas saludables.
Ingredientes
- 2 betabeles medianos (cocidos y pelados)
- 1 manzana verde grande (Granny Smith)
- 1/3 taza de almendras (pueden ser fileteadas o picadas groseramente)
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Opcional: perejil fresco picado o un toque de ralladura de naranja para realzar el sabor
Cómo hacer ensalada de betabel, manzana verde y almendras
- Cortar los betabeles en cubos o medias lunas y la manzana verde en cubos pequeños (podés dejar la cáscara).
- Rociar la manzana con el jugo de limón para que no se oxide.
- Mezclar en un bol los betabeles, la manzana y las almendras tostadas.
- Condimentar con aceite de oliva, sal y pimienta. Agregar perejil o ralladura de naranja si quieres un toque extra.
- Servir fresca, como entrada o acompañamiento.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional aproximado por porción?
- Calorías: 110
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimados y pueden variar según el tamaño de los ingredientes y la cantidad utilizada.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 2 días, en recipiente hermético (la manzana puede oxidarse un poco pero el sabor sigue siendo agradable).
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