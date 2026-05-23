Si no fuera por este desliz, ‘Botella tras botella’ no existiría: la versión de Christian Nodal

(Facebook Christian Nodal)

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores al confesar que uno de sus mayores éxitos, Botella tras botella, estuvo a punto de no ver la luz.

En conversación con el canal de YouTube Quinientos55, el cantante reveló detalles desconocidos sobre el proceso detrás del hit y cómo la opinión de su círculo más cercano influyó en su decisión final.

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La confesión de Nodal en entrevista con Quinientos55

Durante la charla, Nodal contó que no estaba seguro de lanzar Botella tras botella, uno de los temas que terminaría marcando una etapa en su carrera.

“Botella tras botella primero se filtró en… Yo estaba haciendo Twitch, jugaba League of Legends, hablaba con la gente y entre otros temas. Les ponía mis maquetas porque me decían que si yo ponía música directa del ordenador, que me iban a banear la cuenta”, relató.

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Christian Nodal habría comprado terrenos en Argentina con efectivo y esto podría meterlo en problemas fiscales. (Instagram)

De acuerdo con el cantante, fue durante una de esas transmisiones en vivo cuando alguien tomó un clip de la canción y comenzó a circular en redes.

“Gera tenía un montón de tiempo diciéndome: ‘Güey, hay que sacar esa canción, esa canción’. Y yo le decía: ‘Güey, espérate, es que no sé, no estoy seguro’. Y, hermano, cuando salió la canción ya estaba megaviral”, confesó Nodal.

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El artista explicó que, en ese momento, su amigo Miguel aún no formaba parte de su equipo, aunque siempre había sido una voz sincera en su vida.

Nodal subrayó la importancia de tener a personas honestas a su alrededor.

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Christian Nodal y Gera MX compartieron el éxito de Botella tras Botella (Foto: captura de pantalla Instagram/@geramx1)

“Yo no creo que para hablar de música tengas que ser una persona experta. Al final del día es el corazón, o sea, cómo te llega. Mi mejor amigo desde la primaria se llama Miguel”, explicó.

Para el intérprete, la opinión de su círculo más íntimo, como la de Miguel y la de Gera MX, ha sido esencial para tomar decisiones clave en su carrera.

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Recordó que, aunque los expertos suelen adjudicarse el éxito de “Botella tras botella”, en realidad nadie anticipó el impacto de la canción:

“Te lo venden los expertos, ¿no? Como: ‘Ah, claro, es que botella tras botella fue por esto y por el otro’. Hermano, nadie tenía ni puta idea”.

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(Facebook Christian Nodal)

Nodal admitió que el éxito llegó de forma natural, sin que nada estuviera planeado.

“Al final del día todos estábamos fluyendo. Nadie sabía qué estaba pasando, nada estaba planeado y así surgió”.

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La amistad y la comunicación con Gera MX también jugaron un papel central.

“Hay una hermandad muy linda y hay una comunicación muy bonita que ya traspasa lo musical. Ya no nos hablamos mucho sobre música, pero es bien lindo contar con alguien en la industria. Yo sí considero a Gera uno de mis amigos más cercanos”, dijo.

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