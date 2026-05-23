FIFA Fan ID: así puedes acceder a contenido exclusivo del Mundial 2026

La nueva experiencia digital para aficionados del Mundial 2026, llamada FIFA Fan ID, forma parte de la estrategia de innovación de la FIFA para la próxima Copa del Mundo 2026.
De acuerdo con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el objetivo de esta medida es transformar la asistencia a los partidos en una vivencia más completa y profunda para millones de seguidores.
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El directivo presentó el proyecto destacando que la tarjeta será el acceso a experiencias y contenidos exclusivos, así como a recuerdos físicos y digitales que los aficionados podrán conservar tras el torneo.
¿De qué trata esta credencial?
Además, permitirá personalizar productos oficiales, disfrutar experiencias con realidad aumentada y participar en el sistema FIFA Rewards, que incluirá nuevas ofertas y recompensas durante toda la competencia.
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El FIFA Fan ID otorga las siguientes ventajas:
- Acceso a una plataforma digital interactiva con contenido oficial
- Información detallada de cada estadio sede
- Ingreso anticipado a actividades, espectáculos y dinámicas habilitadas tres horas antes del partido
- Experiencias en realidad aumentada y dinámicas digitales personalizadas
- Personalización de productos oficiales y acceso a recompensas mediante FIFA Rewards
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Se precisa que la tarjeta solo será válida para quienes posean boletos oficiales y que no sustituirá ni el acceso físico al estadio ni los trámites migratorios para ingresar a México, Estados Unidos o Canadá.
Quiénes podrán obtenerla
Este sistema será gratuito y personalizado, permitiendo a quienes obtengan boletos acceder a contenidos exclusivos, recompensas digitales y activaciones interactivas desde sus dispositivos, en el torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.
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La FIFA Fan ID es una tarjeta física gratuita que se entregará a todos los titulares de boletos para los 104 partidos del Mundial 2026. Quienes obtengan esta tarjeta podrán recogerla dentro de cualquiera de los 16 estadios sede y, al acercarla a un celular, tendrán acceso a una plataforma con contenidos oficiales, información detallada de los estadios y dinámicas digitales exclusivas.
La entrega de la tarjeta física se realizará únicamente al interior de los estadios sede, donde se espera recibir a más de seis millones de espectadores en los partidos del evento. Su diseño busca que cada aficionado pueda personalizar productos y acceder a plataformas digitales exclusivas creadas por la FIFA.
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Como artículo coleccionable y herramienta de interacción digital, el FIFA Fan ID pretende mejorar el acceso a contenidos y recompensas oficiales durante el certamen. La FIFA advierte que la tarjeta solo podrá obtenerse a cambio de boletos adquiridos por medios oficiales y recomienda evitar plataformas de reventa para prevenir fraudes o problemas con la validez de las entradas. Todos los boletos y paquetes de hospitalidad estarán disponibles exclusivamente en FIFA.com.
Un experimento para la FIFA
El Mundial 2026 será el primero en la historia con 48 selecciones nacionales compitiendo en 104 partidos a lo largo de 16 ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Se estima que el torneo atraerá a más de seis mil millones de personas a través de transmisiones globales.
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A diferencia de ediciones anteriores, la estrategia del FIFA Fan ID representa una apuesta por digitalizar y enriquecer la experiencia de los aficionados que asistan o sigan el torneo. La FIFA insiste en la importancia de informarse solo por los canales oficiales y enfatiza que la tarjeta no sustituye requisitos migratorios ni tiene valor como visa de entrada a los países anfitriones.
La introducción del FIFA Fan ID marca un paso hacia la personalización y digitalización en la relación entre la FIFA y los asistentes al Mundial, estableciendo un estándar inédito para el futbol internacional.
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