Volador Jr. cae ante Bandido por el título mundial de ROH y Atlantis Jr. junto con Villano III Jr. pelearán por la Copa Jr.

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Las funciones de Viernes Espectaculares continúan consolidándose como uno de los eventos favoritos de la afición en la Arena México, donde una vez más se vivió una noche llena de emociones, campeonatos y grandes sorpresas.

La lucha estelar tuvo como protagonista al actual campeón mundial de Ring of Honor, Bandido, quien expuso el título frente a Volador Jr., una de las máximas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre.

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El llamado “Depredador del Aire”, ahora integrante de la Familia Don Callis, dominó varios pasajes del combate e incluso puso en serios problemas al monarca. Sin embargo, Bandido logró reaccionar en el momento decisivo para tomar revancha de la derrota sufrida días atrás durante el Domingo Familiar.

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El “Más Buscado” consiguió mantener el campeonato mundial tras conectar un espectacular 21 Plex sobre Volador Jr., movimiento con el que obtuvo las espaldas planas y salió nuevamente victorioso en la llamada “México Catedral”.

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Otro de los momentos más comentados de la función ocurrió durante la eliminatoria de la Copa Jr. VIP 2026. Tras una serie de enfrentamientos eliminatorios, Atlantis Jr. y Villano III Jr. aseguraron su lugar en la gran final del torneo.

Durante la eliminatoria, Soberano Jr. dejó fuera al Hijo de Stuka Jr., Atlantis Jr. eliminó a Espanto Jr. y Villano III Jr. hizo lo propio con El Cobarde. Más adelante, Zandokan Jr. superó a Brillante Jr. y Ángel de Oro venció a Star Jr.

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La intensidad aumentó cuando Soberano Jr. eliminó a Ángel de Oro, aunque posteriormente Atlantis Jr. sacó de competencia al propio Soberano Jr. Finalmente, Villano III Jr. derrotó a Zandokan Jr., definiendo así a los dos finalistas que buscarán quedarse con la Copa Jr. VIP el próximo viernes 29 de mayo.

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La velada también contó con invitados especiales provenientes de la National Football League. La leyenda de los Pittsburgh Steelers, Dermontti Dawson, apareció junto al jugador Sebastián Castro para acompañar a Neón rumbo al cuadrilátero.

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En otros resultados, la Familia Don Callis, integrada por Hechicero, El Clon y Rocky Romero, derrotó al Sky Team y Bárbaro Cavernario DJ.

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Además, Thunder Rosa, India Sioux y Garra Negra vencieron a Reyna Isis, Dark Silueta y Olympia, mientras que Estudiante Jr. superó a Tornado en Match Relámpago.

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